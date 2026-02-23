Elena Karaman Karić i Andrija Drašković ponovo zajedno: Isplivala fotka koja je zapalila mreže, evo svih detalja

Elena Karaman Karić i Andrija Drašković proslavili su rođendan sinu.

Izvor: Instagram/elenakaraman.essenceofliving

Dizajnerka Elena Karaman Karić i biznismen Andrija Drašković ponovo su se zajedno našli pred kamerom, a povod je bio rođendan njihovog sina Matije. Porodična fotografija, koja je osvanula na društvenim mrežama, privukla je pažnju jer su Elena i Andrija posle dužeg vremena zajedno pozirali.

Rođendansko slavlje upriličeno je u jednom restoranu, gdje su ponosni roditelji pozirali sa nasljednikom. Na proslavi su bili i Elenini sinovi iz drugih brakova, pa je atmosfera bila u znaku porodičnog okupljanja.

Pogledajte njihove fotografije: