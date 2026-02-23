Skupština opštine Bar poništila je danas Odluku o finansiraju boravka i ishrane djece u vrtićima u iznosu do 50 eura jer je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) procijenilo da ona nije usklađena sa Zakonom.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Zbog toga su uvojili izmjene i dopune drugog akta, pa će vrtići u Baru biti besplatni tek kada on stupi na snagu, iako je s adrese te skupštine obećavano da se vrtići neće plaćati od januara ove godine.

U načelu, odluka je neisprava jer se odnosi na finansiranje, što zakon ne dozvoljava, pa će Odlukom o pravima iz socijalne i dječije zaštite to biti predviđeno kao refundacija – Opština neće, kao što je zamišljeno, novac uplaćivati vrtićima već će svakom roditelju ponaosobvratiti te troškove, javljaju Vijesti.

Diskusija je pokazala da nije dobro to što su odbornici Skupštine opštine (SO) ovu odluku sačinili sami, u pauzi od zasijedanja u decembru, pa je prije usvajanja nije "pogledalo" Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) niti Sekretarijat za lokalnu samopuravu.

Šef SO Branislav Nenezić (Socijaldemokrate) je predao amandman na budžet Opštine Bar za 2026. godinu kojim je predložio subvencionisanje boravka ishrane u vrtićima za svu djecu u Baru i za to zahtijevao milion eura iz gradske kase. Njegov predlog su podržali svi odbornički klubovi i na kraju ga predstavili kao zajednički i jednoglasno usvojili, s korekcijom na 900 hiljada eura za te svrhe.

Sekretarijat za loklanu samoupravu i drugi organi Opštine Bar tada su upozoravali da je to pitanje već tretirano kroz LAP i Odluku o pravima iz socijalne i dječije zaštite ali je Nenezić insistirao da odluka o finansiranju vrtića bude zasebna.

Sekretarka Sekretarijata za loklnu samoupravu, Svetlana Gažević, kazala je da se nalaze "opet na početku". Podsjetila je da je decembru ta skupština usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite i da je tim izmjenama predložena dopuna, kao mjera, da se iz budžeta Opštine Bar finansiraju troškovi boraka i ishrane u vrtiću za svu djecu iz Bara.

Nakon toga, usvojena je nova odluka – o finansiraju troškova vrtića, kao zaseba, iako su ta dva dokumenta sadržala iste odredbe. Po riječima Gažević, oni su MPNI uputili sporazum na potpisivanje, ali im je on, zajedno s odlukama, vraćen jer nije u skladu s važećim zakonim koji se tiče predškološkog obrazovanja.

Pojasnila je da Opština Bar ne može biti finansijer troškova, već ih samo može refundirati, jer zakon nalaže da vrtići s roditeljima zaključuju ugovor, po kojem oni te ustanove i plaćaju, pa loklana uprava ne može od njih preuzeti tu obavezu.

Gažević je ispričala i da je zamisao bila da se iz budžeta Opštine Bar taj novac uplaćuje direktno na račun vrtića, ali to neće biti moguće. Umjesto toga, moraće svakom roditelju, nakon dostavljanja dokaza o uplati, da refundiraju pare koje su uplatili vrtiću.

Branislav Lakićević (Nova srpska demokratija) je sugerisao da se i ova odluka, prije nego se usvoji s izmjenama i dopunama, pošalje na izjašnjenje i odobrenje ministarstvu. Upozorio je da mogu doći u situaciju da taj resor Vlade Crne Gore ponovo iskaže rezerve na tu odluku i napomenuo da je bila greška što su je oni usvojili bez prethodne saglasnosti ministarstva.

Ferida Peročević (Pokret URA) je poručila da je "inat loš zanat", obraćajući se lokalnoj upravi. Njen partijski kolega Darko Pekić dodao je da je glasajući za ovu odluku bio uzdržan baš zbog razloga koji su danas navedeni. Njih dvoje su jedini ostali uzdražni na glasanju o usvajanju izmejna ove odluke zbog toga što, kako su pojasnili, nijesu usvojeni amandamni njihovog kluba koji bi precizirali sprovođenje ove odluke, pišu Vijesti.

Radomir Novaković Cakan (Biram Bar) pitao je sekretarku Gažević da li je ona pisala dokument koji brani, dodajući da je "neodbranjiv". Istakao je da svi žele zasluge za ovu ideju, iako je činjenica da su amandman predali zajednički svi odbornički klubovi, a potom ga i podržali.

On je prozvao kolege iz Demokratske partije socijalista (DPS) tvrdeći da su dozvolili da se ova inicijativa "samoinicijativno u holu piše".

"Ja sam, ako se sjećate, tada tražio pauzu, da se to napiše kako treba. Međutim, rečeno mi je da ćemo to da završimo za deset minuta. Inicijativa koja nije prošla u ministarstvu radila se u holu skupštine i urađena je za deset minuta", saopštio je Novaković.

Odgovorio mu je šef odborničkog kluba DPS-a Asim Andrić koji je rekao da je Odbor za statut i propise u decembru, kada su se razmatrale ove odluke, bio uzdržan kao i Odbor za društvene djelatnosti, upravo zbog toga što je bilo potrebno dodatno ih razmotriti.

"Kada smo mi bili uzdržani, upravo ste vi glasali da ova tačka bude posebna tačka na dnevnom redu, ovako kako je usvojena. Glasali ste zbog toga što ste vidjeli i mislili da smo mi protiv toga, što ste mislili da ćete na taj način da dovedete do krize ili pada vlasti. Niste doveli. Vi ste to iz inata glasali. Predsjednik skupštine je vjerovao vama, da ste mu vi partneri ali se i on prevario", kazao je Andrić i izazvao smijeh u redovima vlasti i opozicije.

Zaključio je da su opozicija i Nenezić vjerovali u nešto što nije istina i da ne krive DPS, jer su oni na početku ukazali da odluka nije dobra i da treba da se koriguje, i sugerisao opoziciji i šefu skupštine da se dogovore među sobom ko je kriv.

Nenezić je kazao da je "on kriv ukoliko treba da se odluči ko je kriv". Andriću je odgovorio da za ovu odluku "nije tražio partnere" jer mu nijesu trebali jer je to trebala biti jednoglasna odluka.

Poručio je da ovo vjerovatno nije poslednji put da će oni raspravljati o ovoj odluci u toku ove godine jer moraju da ispoštuju mišljenje nadležnog ministarstva a vrijeme će pokazati da li je ono u potpunosti tačno.

Praksu uplate novca direktno roditelju, a na osnovu zakona koji predviđa zaključivanje ugovora između jednog roditelja i vrtića, osporio je činjenicom da nerijetko onaj roditelj koji potpiše ugovor nije taj koji ga i plaća.

Prijedlog odluke koji su ranije usvojili, tvrdi Nenezić, bio je u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koji se kosi sa zakonom koji se tiče predškolskog obraozvanja. Istakao je da će biti potrebne izmjene oba zakona i naglasio da Gaževićkin sekretarijat čeka mukotrpan posao, jer će svakog mjeseca morati da izdaju oko 1600 platnih naloga za roditelje.

U sve četiri opštine koje imaju ovu mjeru, po njegovim riječima, odluka je različita. Barska odluka se nije pisala u hodniku, kako tvrdi Novaković, već u kabinteru predsjednika SO, rekao je Nenezić, te da je to trajalo mnogo duže od deset minuta.

"Ono što je najvažnije danas jeste da mi realizujemo ono što smo zacrtali i obećali građanima i na ovaj način uđemo u refundaciju troškova", poručio je i dodao da će vrijeme pokazati da li je dobra sugestija MPNI.

Podvukao je da postoji mnogo porodica u kojima odnosi nisu adekvatni i zapitao se do čega će ovakva praksa dovesti do kraja.

Momčilo Leković (Demokrate) je poručio da su u ovu situaciju došli jer se u Baru uvijek kasni i da toga ne bi bilo da lokalna samouprava "na vrijeme razmišlja", već u prvoj ili drugoj godini mandata, prenose Vijesti.

Kazao je da se jedan koalicioni partner dosjetio ove ideje, koja je već postojala, i odlučio da sve ubrza i dodao da se nada da neće više biti potrebe za izmjenama i diskutovanjem o ovom dokumentu.

Milan Nešković (Demokrate) ocijenio je da su "djelovali arogantno a isapli su amateri".

Gažević je potvrdila je da je sporna odluka donijeta na brzinu, bez javne rasprave i odjedanput se pojavila na sjednici SO pa nisu imali vremena da konsultuju ministarstvo, pa čak je nije pregledao ni njen Sekretarijat za loklanu samoupravu.

Podsjetila je da je priča o besplatnim vrtićima aktuelna još o juna prošle godine i da je radna grupa, koju čine predstavnici organa lokalne uprave i javnih ustanova iz oblasti socijalne i dječije zaštite, započela rad na izradi Loklanog akcionog plana (LAP) kojim je i ta mjera bila obuhvaćena.

"Prije stavljanja na dnevni red tog LAP-a pojavila se odluka o izmjeni Odluke o pravima socijalne i dječije zaštite koja je bila usmjerena na finansiranje vrtića što je značilo, nakon usvajanja, potrebu izvlačenja finansijskih sredstava iz LAP-a. Radi se o značajnom iznosu, budžet je bio već skrojen, moguće će biti problema u sprovođenju LAP-a. Možda ne svih aktivnosti, ali pratićemo, vidjećemo i nastojaćemo da se sredstva koja su planirana maksimalno utroše. 900 hiljada za vriće će biti utrošeno", poručila je Gažević.