Pregovori Ukrajine i Rusije su umalo propali zbog pokušaja ubistva generala Vladimira Aleksejeva.

Mirovni pregovori Ukrajine i Ruske Federacije , piše ukrajinska "Pravda". Atentat na njega je pokušan u Moskvi, prijestonici Rusije, 6. februara.

Rusku delegaciju je tada predvodio Igor Kostjukov, šef ruske obavještajne službe. Rusija je optužila Ukrajinu koja je to odmah negirala.

Pokušaj napada je na kratko zaustavio pregoravački proces na nekoliko nedelja. Nakon perioda tenzija, pregovori su nastavljeni.

Ko je Vladimir Aleksejev?

Bio je visoki ruski predstavnik tokom pregovora u Marijupolju u maju 2022. godine. Tada je dogovoreno povlačenje garnizona iz čeličane Azovstalj.

Ti pregovori su tada vođeni usred žestokih borbi za Marijupolj. Riječ je o jednom ključnih gradova na jugoistoku Ukrajine.