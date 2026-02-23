Advokat Dragoljub Đukanović zatražio je danas od suda da se obavi psihijatrijski pregled njegovog branjenika, optuženog Slobodana Kašćelana, kako bi se utvrdilo da li je sposoban da prati suđenje.

Izvor: privatna arhiva

Time je danas nastavljeno suđenje kriminalnoj grupi odbjeglog Radoja Zvicera i pritvorenih Slobodana Kašćelana i Vasa Ulića kojoj se, prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, na teret stavlja šverc skoro 2,5 tone kokaina, piše Pobjeda.

On je predočio i obimnu medicinsku dokumentaciju, dok neki dokumenti datiraju i iz 1993. godine.

Sutkinja Nada Rabrenović, koja predsjedava tročlanim vijećem, saopštila je da će naknadno odlučiti o ovom prijedlogu jer se radi o obimnoj dokumentaciji.

Potom je advokat Đukanović pitao sutkinju Rabrenović šta će se desiti ukoliko Kašćelan ne može da prati ročište, nakon čega se sudu obratio i njegov branjenik.

,,Ja ne mogu da pratim suđenje danas. Da li mogu da napustim sud?" pitao je Kašćelan, na šta mu je sutkinja Rabrenović kazala da ne može.

Današnje suđenje nastavljeno je saslušanjem saslušano šest svjedoka koji su se, uglavnom, izajšnjavali na okolnosti poznanstva sa nekima od optuženih, ali i na one okolnosti koje se djelom odnose na privatni život.

Advokat Marko Radović saopštio je da je optuženi Radovan Pantović žrtva nezapamćenog kršenja zakona od strane Višeg suda, aludirajući na pitanje pritvora u kojem se nalazi Pantović, prenosi Pobjeda,

Radović je istakao da je sud ovom optuženom odredio pritvor na pritvor, što je, kako je naglasio, nedozvoljeno.

"On je žrtva nezapamćenog kršenja zakona od stane ovog suda, i ako me išta drži u nadi da će ovaj sistem da pukne kao balon, to je onda ovo što se radi Pantoviću. Raodvanu Pantoviću je nezakonito određen pritvor a mislim da je toga svjesna i tužiteljka. Mislim da bi sada bilo ljudski da mu se kaže da je oslobođen od pritvora, naveo je advokat Radović i dodao da zbog ovakve zloupotrebe, ispašta čovjek".

Pored toga, advokati su zatražili i ukidanje pritvora za više optuženih, što je sud odbio.

Podsjećamo, na optužnici SDT pored Vasa Ulića, vođa kavačkog klana Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana su i Ulićev sin Nikola, Viktor Drešaj, Petar Miranović, Ivan Delić, Veselin Pavličić, Radomir Dobriša, Mileta Božović, Marinko Prelević, Vukan Matić Čoković, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić, Radovan Pantović, Milo Božović, zatim, odbjegli Vuk Vulević, Radule Božović, Leon Drešaj i Dragan Pavličević, piše Pobjeda.

Ulić, Zvicer i Kašćelan terete se da su početkom 2020. godine organizovali prekomorsko krijumčarenje 1.570 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, što je spriječila policija Kolumbije.

Šverc 903 kilograma kokaina koja je ova kriminalna organizacija pokušala da prošvercuje u junu 2021. godine spriječila je australijska policija.

Podsjećamo, sredinom jula prošle godine, u policijskoj akciji ,,General“ uhapšeno devet od 19 pripadnika ove kriminalne organizacije koja je djelovala na međunarodnom nivou.