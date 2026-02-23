Jak zemljotres magnitude 3,4 stepeni po Rihteru pogodio je večeras Bosnu i Hercegovinu.

Izvor: X/@LastQuake/Printscreen

Jak zemljotres magnitude 3,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras Bosnu i Hercegovinu, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je zabilježen u području Mostara.

Epicentar je lociran na području sa geografskim koordinatama širine 43.322 i dužine 17.4168.

Hipocentar zemljotres je zabeležen na dubini od oko 10 kilometara dubine. Trenutno nije poznato da li ima povređenih i da li je pričinjena materijalna šteta.