Djeca Dženifer Lopez napunila 18 godina: Svi gledaju u ćerku, a očuha sa kojim se jedino smijala nema nigdje, kao ni oca

Poznata pjevačice se obratila svojoj djeci putem Instagrama.

Izvor: Instagram printscreen

Dženifer Lopez podijelila je emotivnu posvetu svojim blizancima, Maksu i Eme, povodom njihovog 18. rođendana.

Pjevačica i glumica je na Instagramu objavila intimni video-montažni prikaz njihovog odrastanja kroz godine. Uz pesmu "18" grupe One Direction, u videu su prikazani posebni trenuci iz njihovih života, uključujući i Emino iznenadno pojavljivanje tokom poluvremena Superboula LIV 2020. godine, kada je Dženifer nastupala sa Shakira.

Lopez, koja Maksa i Eme ima iz braka sa bivšim suprugom Markom Entonijem, prisjetila se noći kada ih je rodila – usred snežne oluje u Njujorku.

"Kao da je Bog želio da budete sigurni da na ovaj svijet dolazite okruženi čistom magijom!“, napisala je. "U srcu sam znala da će vaš život uvijek biti baš takav.“

"Dok sam vas držala kao bebe, iskreno sam osjećala kao da u naručju držim dva anđela poslata pravo sa neba“, nastavila je. „Moj život se zauvijek promijenio.“

Zvijezda filma Hustlers s nežnošću je svoju djecu nazvala „mojim kokosićima“.

"Volim vas' nikada ne može da obuhvati svu dubinu osjećanja, ljubavi i brige koju imam prema vama, moji kokosići", napisala je. "Uvijek smo bili nas troje! Zajedno smo prolazili kroz sve."

"Uvijek smo imali jedni druge da se držimo i budemo ona sigurna luka usred svake sniježne oluje“, dodala je. „I obećavam vam, moji prelijepi kokosići, bez obzira na to koliko budete porasli, tako će zauvijek i ostati.

"Uvijek zapamti, Lulu, ti si moje sunce… a Maks, ti si savršen baš takav kakav jesi! … Srećan 18. rođendan, moja čudesna blizanci!!!"

Podsjetimo, ćerka Dženifer Lopez dugo se nije mogla vidjeti u javnosti. Ipak, fotografi su je uslikali sa majkom, kada su otišle do grada na ledenu kafu. Eme se nijednog trenutka nije smijala, ali ovako nešto nije iznenađujuće, jer jedini put kada smo je i vidjeli s osmijehom, bilo je kada su je paparaci uhvatili sa očuhom.

Tada joj nisu smetali ni fotografi, ni pažnja javnosti, ni užasna dobacivanja... činilo se kao da su oboje u nekom svom svijetu, fokusirani isključivo na to da im bude lijepo.

Kako ni Aflek nije miljenik medija, niti ima potrebu da sve podijeli sa svijetom, da ne govorimo o tome da ga je i sama Džej Lo gotovo puškom terala da se nasmije na nekim događajima, jasno je zašto je Emi bilo prijatnije sa očuhom koji se trudi da njihovu intimu zaštiti.