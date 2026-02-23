Desingerica uporedio Kemiša sa jagnjetom: Reper se osvrnuo na zlostavljanje životinje na njegovom nastupu

Dragomir Despić Desingerica prokomentarisao je skandal na nastupu u Vranju.

Izvor: Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen

Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica danas je pred snimanje Zvezda Granda govorio o nastupu koji je imao u Vranje, a gdje je na bini jedan čovjek donio jagnje. Snimak iz ovog kluba preplavio je društvene mreže, a on je sada otkrio pozadinu svega.

Desingerica je danas došao na Pink kako bi snimio novu epizodu "Pinkovih zvezda" sa kolegama, a prije nego što je ušao u studio govorio je za novinarsku ekipu o prethodnom periodu. Njega su okupljeni novinari pitali šta se to dešavalo sa jagnjetom, ali i sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišom kojeg je izbacio iz takta na snimanju ovog muzičkog takmičenja.

"Hajde da počnemo intervju od jagnjeta, pa da završimo sa Kemišem", rekli su mu novinari, a on je odmah dobacio:

"Pa, to ti je isto", izustio je reper uporedivši harmonikaša sa životinjom.

Kako je rekao, samo je čekao da mu neko kaže da je on donio to jagnje pa da krene da objašnjava.

"To je od čovjeka koji je drži kod kuće, miriše. Ja ne mogu nikoga da vaspitavam ko će šta da radi u svom klubu ili šta će ko da radi. Ljudi su, ono, retardi, generalno, u manjini su, pa pročitaju Desingerica donio, pa kao zombiji. Pa imaš debile koji uzmu i kažu: 'Mogao si da prekineš', ti kad budeš to radio, prekidaj, ne miješam se u kućne odnose, majke, ćerke, ljubimci, nek radi ko šta hoće, svako ima posledice. Svako od tih ljudi je punoljetan! Čovjek je donio svoju jagnje, taj čovjek je odgovoran za svoj postupak. Ja sam bio u šoku, nisam ja za to, ali kad krenu ljudi da me nerviraju, onda eto", rekao je Desingerica..

"Ja i kad sam vidio kako publika reaguje, milion telefona, gledam šta se dešava, ne znam šta treba da radi čovjek sa tim, tu, onda ja kao poljubio i ne znam šta! Ne vrijedi, ljudima ne možeš udovoljiti! Njima je jadno, jadno, a kad ližu prste u pečenjari onda im je slatko", rekao je on.

Desingerica je pričao i o odnosu sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem sa kojim nema dobar odnos.

"Nisam, šta sam pretjerao. Napustio je emisiju, ali nisam pretjerao", rekao je on.