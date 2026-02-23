Iz Bijelog Polja, Pljevalja i Rožaja nekoliko desetina penzionera u Podgoricu je donijelo nezadovoljstvo zbog januarskog usklađivanja i kutiju s novcem koji su skupili od sitnog povećanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Oko 600 eura Vladi su danas uručili predstavnici penzionera sa sjevera Crne Gore. Osim ove, kako su je nazvali "humanitarne pomoći" , koju su prošle sedmice prikupili od najnovijeg usklađivanja penzija, predali su i zahtjeve, čije ispunjenje će čekati narednih mjesec, ili kreću u proteste. Prekosjutra će podnijeti i neke krivične prijave, pišu Vijesti.

Iz Bijelog Polja, Pljevalja i Rožaja nekoliko desetina penzionera u Podgoricu je donijelo nezadovoljstvo zbog januarskog usklađivanja i kutiju s novcem koji su skupili od sitnog povećanja.

I ispred zgrade Vlade su ponovili da je euro i 74 centa, koliko su sada veće minimalne penzije od 450 eura, šamar najstarijoj populaciji.

"Donijeli smo tu svotu novca koju smo prikupili za pomoć Vladi. Da li će to njima biti pomoć ili ne znam šta, ali mi smo vratili onaj novac mizerni jer je to bilo poniženje. Mi smo prikupili nešto oko 600 eura novca", kazao je Svetozar Čabarkapa, predsjednik Pokreta penzionera iz Bijelog Polja.

Ovaj iznos, veći od mjesečne penzije mnogih, predali su na arhivu, iako su ih namijenili direktno premijeru i ministrima. Uz novac su dostavili i šest zahtjeva - da minimalna penzija bude u visini 80 odsto minimalne zarade, a ostale da se povećaju proporcionalno. Traže i da ubuduće budu četiri umjesto tri usklađivanja, socijalne kartone, posebne dodatke na penzije, širu listu ljekova, te veći broj njihovih predstavnika u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO). Vladi su dali rok od mjesec da sve ovo ispuni, u suprotnom protestovaće prvo u Bijelom Polju, a onda opet u Karađorđevoj ulici u Podgorici, prenose Vijesti.

U međuvremenu, penzioneri će u srijedu podnijeti krivične prijave.

"U Podgorici je Upravni odbor Fonda PIO konstatovao da je pokradeno 89 penzionerskih stanova. Iza te organizacije stajao je DPS i nije pomagala sila da se bilo šta pokrene. Mi u srijedu u 12 sati podnosimo krivičnu prijavu protiv štete koja je nanesena budžetu i poreskim obaveznicima, pa i penzionerima, preko deset miliona eura, podnosi se krivična prijava protiv tužilaca, sudija, zbog nezakonitog rada", kazao je Momo Joksimović, predsjednik Partije penzionera.

Današnje okupljanje, poručuju, tek je početak pritiska na nadležne institucije, a najstariji stanovnici Crne Gore tvrde da od borbe neće odustati.