Poslanici Skupštine Ivan Vuković i Miodrag Laković uputili su dopis svim poslaničkim klubovima s molbom poslanicama i poslanicima da, u mjeri mogućeg, kroz prikupljanje finansijske i humanitarne pomoći, pruže podršku narodu Ukrajine.

“Uslijed izuzetno teške situacije u kojoj se, kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, nalaze milioni njenih građana, pozivamo vas da, koristeći ugled i uticaj u društvu, podržite akciju prikupljanja finansijske i humanitarne pomoći našim ukrajinskim prijateljima. Jedna od najsvjetljijih tradicija crnogorskog društva vezana je za odnos humanosti prema ljudima u nevolji. Naša generacija ima moralnu obavezu da sačuva tu vrijednost. Stoga očekujemo da ćete u trenutku kada demokratski svijet obilježava četvrtu godišnjicu od početka ruske agresije, u mjeri mogućeg, uzeti učešća u navedenoj akciji i na taj način dati dobar primjer crnogorskim građanima i poslati poruku prijateljstva narodu Ukrajin”, piše u dokumentu.