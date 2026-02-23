logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšena maloljetnica koja je gasila cigarete na jezik sina Snežane Đurišić: "Pala" nakon što ga je zvjerski mučila

Uhapšena maloljetnica koja je gasila cigarete na jezik sina Snežane Đurišić: "Pala" nakon što ga je zvjerski mučila

Autor Jelena Sitarica
0

Maloljetna djevojka N. O. uhapšena je zbog brutalnog zlostavljanja Marka Gvozdenovića.

Uhapšena maloljetnica koja je gasila cigarete na jezik sina Snežane Đurišić Izvor: Kurir/ Marina Lopičić

Dok su Z. I. i L. S. brutalno tukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, maloljetna djevojka (N. O.) počinila je nezapamćen čin sadizma. Ona je sada uhapšena zbog zlodjela.

Nakon hapšenja dvojice muškaraca, beogradska policija je u nedelju lišila slobode i maloljetnu N. O., čija je uloga u ovom zločinu zgranula čak i iskusne operativce.

Prema najnovijim informacijama, ona je bila u stanu u kojem je Marko Gvozdenović brutalno pretučen i na kojem su se dvojica muškaraca Z.I. i njegov saučesnik L.S. iživljavali.

Sumnja se da je maloljetnica gasila cigarete na jeziku sina Snežane Đurišić.

Ovako je Marko pobjegao nakon što su ga pet sati mučili

Podsjetimo, Marko Gvozdenović, sin pjevačice Snežane Đurišić, koji je doživio jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru uspio je da iskoristi nepažnju napadača dok su ga maltretirali u kupatilu cijelih 5 sati i pobjegne.

On je uspio da teško povrjeđen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.

(Blic.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati


Tagovi

marko gvozdenović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ