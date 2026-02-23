Uhapšena maloljetnica koja je gasila cigarete na jezik sina Snežane Đurišić: "Pala" nakon što ga je zvjerski mučila

Maloljetna djevojka N. O. uhapšena je zbog brutalnog zlostavljanja Marka Gvozdenovića.

Dok su Z. I. i L. S. brutalno tukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, maloljetna djevojka (N. O.) počinila je nezapamćen čin sadizma. Ona je sada uhapšena zbog zlodjela.

Nakon hapšenja dvojice muškaraca, beogradska policija je u nedelju lišila slobode i maloljetnu N. O., čija je uloga u ovom zločinu zgranula čak i iskusne operativce.

Prema najnovijim informacijama, ona je bila u stanu u kojem je Marko Gvozdenović brutalno pretučen i na kojem su se dvojica muškaraca Z.I. i njegov saučesnik L.S. iživljavali.

Sumnja se da je maloljetnica gasila cigarete na jeziku sina Snežane Đurišić.

Ovako je Marko pobjegao nakon što su ga pet sati mučili

Podsjetimo, Marko Gvozdenović, sin pjevačice Snežane Đurišić, koji je doživio jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru uspio je da iskoristi nepažnju napadača dok su ga maltretirali u kupatilu cijelih 5 sati i pobjegne.

On je uspio da teško povrjeđen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.

