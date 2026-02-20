logo
Brutalno pretučeni sin Snežane Đurišić napušta Srbiju: Nakon stravičnog mučenja završio u bolnici, sad donio odluku

Autor Jelena Sitarica
0

Marko Gvozdenović već neko vrijeme planira da ide preko, a sada je donio definitivnu odluku

Brutalno pretučeni sin Snežane Đurišić napušta Srbiju Izvor: Facebook/markoni80

Javnost danima bruji o stravičnom incidentu u kom je Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, pretučen i zlostavljan od strane dvojice muškaraca u jednom stanu na Vračaru, a u mučenju je učestvovala i maloljetnica koja je, kako se kasnije saznalo, gasila cigarete na Markov jezik.

Sina Snežane Đuriđić su udarali zamrznutim mesom i tukli, navodno zbog duga od samo 500 eura, a nakon toga on je zadržan u bolnici zbog ozbiljnosti povreda.

Sada su se pojavile informacije da Gvozdenović planira da napusti Srbiju čim se oporavi od strašnih povreda koje je zadobio usljed maltretiranja. On se još uvek nalazi u bolnici, a po oporavku želi da napusti Beograd.

Podsjetite se kako Marko izgleda:

Marko je, prema riječima sagovornika, preseljenje planirao još krajem godine i trebalo je da bude realizovano ovih dana, ali se zbog novonastale situacije to još uvijek neće desiti.

"Meni je Marko oko Nove godine rekao da će u februaru da ode negde preko da živi i radi, želio je da sakupi neki veći novac, a ovde to nije mogao da zaradi. Da li je on bio dužan nekome, ili je možda želio da zaradi pare da bi u nešto investirao, to ne znam. Nije mi rekao, a ja ga nisam pitao. Uglavnom, siguran sam da će on otići čim izađe iz bolnice i oporavi se jer ovde nema šta da traži", navodi sagovornik Kurira.

Snežana Đurišić nije željela da se oglašava ovim povodom, ali će to učiniti na konferenciji za medije koja je zakazana za danas, 20. februara.

(Kurir.rs/MONDO)

marko gvozdenović snežana đurišić

