Brutalne svađe i optužbe za nasilje, pa novi šok: Bivši muž Deniz Ričards traži polovinu zarade sa Onlifensa

Eron Fajfers, bivši muž Deniz RIčards, podnio je novi zahtev za hitnu bračnu alimentaciju u kojem se osvrnuo na finansije glumice.

Page Six prenosi da Fajfers u novim dokumentima tvrdi da nema stabilne prihode, jer su njegove "poslovne operacije" prekinute krajem 2024. godine.

Takođe navodi da, uprkos hapšenju zbog porodičnog nasilja i neriješenom krivičnom postupku, ima pravo na privremenu bračnu alimentaciju kako bi se održao "status kvo finansijske pravičnosti tokom suđenja".

Bivši muž Deniz Ričards tvrdi da ima pravo na 50 odsto njene zarade na sajtu za odrasle Onlifens, za koju je tvrdio da iznosi i do 300.000 dolara mjesečno.

"Ona zarađuje novac svakog mjeseca od mog intelektualnog vlasništva u vidu fotografija koje sam ja snimio, a koje je objavila na Onlifens stranici", navodi Eron.

Onlifens nije jedina stavka od koje računa na zaradu - on tvrdi da ima pravo na isplatu za svoju ulogu u rijaliti emisiji "Deniz Ričards".

Glumica je u januaru ove godine zatražila od sudije da odbije Fajfersove zahtjeve za polovinu njene zarade na Onlifensu, a kao razlog je navela propušten rok za dostavljanje ažurirane izjave o prihodima i rashodima.