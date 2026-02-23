Mustafa Fteja izjasnio se krivim pred Saveznim sudom u Bruklinu, u Sjedinjenim Američkim Državama, a sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom predviđa da odsluži oko pet do šest godina zatvora kada mu 23. juna bude izrečena kazna.

Muškarac optužen da je pokušao da podmiti porotnika sa do 100.000 dolara, u vezi sa suđenjem bivšem crnogorskom bokseru Goranu Gogiću za krijumčarenje droge, izjasnio se 19. februara krivim za ometanje pravde.

Mustafa Fteja izjasnio se krivim pred Saveznim sudom u Bruklinu, u Sjedinjenim Američkim Državama, a sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom predviđa da odsluži oko pet do šest godina zatvora kada mu 23. juna bude izrečena kazna, prenosi CBS News.

On je bio među trojicom muškaraca optuženih u novembru 2025. da su pokušali da podmite porotnika.

Suđenje Gogiću, koje je prvobitno trebalo da počne u novembru prošle godine, još nije održano. On se izjasnio da nije kriv po optužbama za kršenje i zavjeru da se krši Zakon o pomorskom suzbijanju zloupotrebe droga (Maritime Drug Law Enforcement Act). Ako bude osuđen, prijeti mu kazna od deset godina do doživotnog zatvora.

Fteja je od hapšenja na slobodi uz kauciju od 150.000 dolara. Prema sudskim spisima, on je već poznavao porotnika opisanog u sudskim dokumentima kao „John Doe #1“ kada ga je više puta zvao na mobilni telefon kako bi ga nagovorio da se sastanu na Steten Ajlendu.

Tokom dva sastanka u razmaku od tri dana, Fteja je porotniku rekao da su njegovi saradnici iz Bronksa spremni da mu plate između 50.000 i 100.000 dolara kako bi osigurao oslobađajuću presudu, navodi se u optužnim dokumentima.

Istražioci su saopštili da dokazi uključuju više snimljenih razgovora u kojima su optuženi planirali pokušaj podmićivanja, dok su razgovarali na albanskom i engleskom jeziku.

Crnogorski državljanin Goran Gorić uhapšen je 2022. godine dok je pokušavao da se ukrca na let na Međunarodnom aerodromu u Majamiju.

Optužbe proističu iz tri zapljene kokaina, a najznačajnija je bila 19,8 tona sa teretnog broda dok je bio usidren u pomorskom terminalu u Filadelfiji 2019. godine.

Tužilaštvo tvrdi da su Gogić i drugi, uz „pedantno planiranje“, transportovali kokain vrijedan više od milijardu dolara u Evropu iz Kolumbije, preko američkih luka, koristeći komercijalne teretne brodove. Gogić je optužen da je orkestrirao operaciju koordinirajući sa članovima posade, kolumbijskim krijumčarima i evropskim lučkim radnicima.