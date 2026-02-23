Vera Vang stilom zasjenila mlade zvijezde na BAFTA nagradama

Vera Vang, čuvena modna dizajnerka, zablistala je na dodeli BAFTA nagrada i to sa potpuno novom frizurom.

Izvor: Frederic Duval / ddp USA / Profimedia

Svijet se iznova oduševljava činjenicom da Vera Vang izgleda fantastično sa 76 godina. Svaki njen izlazak na crveni tepih izaziva oduševljenje i ostavlja sve bez teksta, jer izgleda besprijekorno i moderno, tako da vrijeme nije ostavilo trag na njoj.

Tako je bilo i ovog puta, na dodjeli BAFTA nagrada 2026. godine, održanoj u u Londonu, gdje se modna kreatorka pojavila sa potpuno novom frizurom - platinasto plavom bojom kose sa tamnim korijenom, što je potpuni zaokret u odnosu na njen prethodni izgled.

Vera je oduševila svet novom bojom kose koju je premijerno pokazala na dodeli BAFTA nagrada.

Izvor: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vera je izabrala bijelu haljinu do poda sa naborima iz njenog brenda, naglašenu dugim crnim pufnastim rukavima, koju je upotpunila crnim sunčanim naočarima u obliku mačijih očiju.

Na društvenim mrežama, komentari su se odmah nizali. "Ne mogu da vjerujem da ima 76 godina!", "Besprijekorno!", "Vera je vječna", samo su neki od oduševljenih komentara koji su preplavili Instagram i "X".

Vera Vang se uvek oslanja na minimalnu šminku.

Izvor: Lounis Tiar / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Kada je riječ o njenom tajnom receptu za mladolik izgled, Vera Vang ističe balans i disciplinu. Poznata je po tome što vodi računa o ishrani i redovnoj fizičkoj aktivnosti, ali i o duhovnom miru i pozitivnom stavu. U intervjuima je često naglašavala važnost strasti prema poslu, ljubavi prema kreativnosti i stalnog rada na sebi, što, kako sama kaže, doprinosi energiji i vitalnosti.

Takođe, Vera voli jednostavan režim njege kože i minimalizam u šminkanju, oslanjajući se na prirodne metode i kvalitetne proizvode koji čuvaju ten.

Poznata po tome što hrabro eksperimentiše sa stilom, Vera uvijek iznova dokazuje da godine nisu prepreka za eleganciju i šarm.

Pogledajte kako Vera Vang izgleda van crvenog tepiha:

(MONDO)