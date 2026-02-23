"Smrad, malo su ga reketirali": Baka Prase izvrijeđao Jovanu Jeremić, uslijedio brutalan odgovor

Jutjuber Bogdan Ilić je u lajvu komentarisao voditeljku Jovanu Jeremić, koja je od prije dva dana zabranjena u Crnoj Gori, i izrekao niz uvreda na njen račun

Glavna tema poslednjih dana u Srbiji je paljenje skupocjenog automobila Bogdana Ilića, influensera poznatog kao Baka Prase, koji se u poslednjem lajvu nije libio da kaže šta misli o uhapšenom osumnjičenom, reketašima, jutjuberu Simiju koji je izazvao nesreću u Novom Sadu kada je vozio pod dejstvom alkohola...

Jedna od tema u njegovom lajvu, bila je i voditeljka Pink televizije Jovana Jeremić. Bogdan je za Jovanu rekao "zamisli da ti ovo bude žena" sve zbog njene izjave o muškarcima bez para.

"Prije bih da mi zapale sva kola nego ovo da mi bude žena", rekao je Baka.

Ubrzo je uslijedio i odgovor Jovane Jeremić na njegove prozivke,a on glasi:

"Mali smrad, malo su ga reketirali", rekla je Jovana za Informer.

