logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Baka Prase zna ko mu je zapalio auto? Objavio sliku osumnjičenog, najavio obraćanje u kojem će sve otkriti

Baka Prase zna ko mu je zapalio auto? Objavio sliku osumnjičenog, najavio obraćanje u kojem će sve otkriti

Autor Dragana Tomašević
0

Jutjuber Baka Prase najavio je lajv u kojem je riješio da se "obračuna sa reketašima"

Baka Prase zna ko mu je zapalio auto? Izvor: Kurir/Ljilja Stanišić/printscreen/tiktok/poznatinastupaju

Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, prije nekoliko dana je zapaljen skupocjeni automobil, "brabus" vrijedan 500.000 evra.

Osumnjičen je Z.R (23) kojem je određen pritvor najduže na 30 dana zbog sumnje da će ponoviti krivično djelo.

Sada se Baka Prase oglasio na Instagramu i napisao da je "vrijeme da trpamo reketaše", nakon čega je objavio i sliku muškarca za kojeg smatra da je odgovoran za paljenje automobila.

Izvor: Instagram/bakaprase/printscreen

  "Ovo je digitalac koji mi je zapalio automobil", napisao je Baka Prase pored slike muškarca i najavio lajv u kojem će otkriti sve detalje.

Pogledajte slike zapaljenog automobila:

Ukrali mu stvari iz kola, prodaju ih na oglasima

 Automobil jutjubera Baka Prase zapaljen je prije četiri dana u naselju Beograd na vodi, gdje on i živi, a slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti. 

Nakon incidenta izgorjelo vozilo postalo je svojevrsna atrakcija među mlađim pratiocima influensera. Na društvenoj mreži TikTok počeli su da kruže snimci ljudi koji se hvale da su uzimali djelove iz automobila, dok su neki čak pokušali da ih prodaju preko oglasa.

Pogledajte:

Riječ je o predmetima koji nisu uništeni u požaru — poput gumenih patosnica, pojedinih djelova sjedišta, plastičnih elemenata i oznaka sa vozila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bogdan Ilić Baka prase automobili reketaši obračun

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ