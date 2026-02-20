Baka Prase zna ko mu je zapalio auto? Objavio sliku osumnjičenog, najavio obraćanje u kojem će sve otkriti

Jutjuber Baka Prase najavio je lajv u kojem je riješio da se "obračuna sa reketašima"

Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, prije nekoliko dana je zapaljen skupocjeni automobil, "brabus" vrijedan 500.000 evra.

Osumnjičen je Z.R (23) kojem je određen pritvor najduže na 30 dana zbog sumnje da će ponoviti krivično djelo.

Sada se Baka Prase oglasio na Instagramu i napisao da je "vrijeme da trpamo reketaše", nakon čega je objavio i sliku muškarca za kojeg smatra da je odgovoran za paljenje automobila.

"Ovo je digitalac koji mi je zapalio automobil", napisao je Baka Prase pored slike muškarca i najavio lajv u kojem će otkriti sve detalje.

Ukrali mu stvari iz kola, prodaju ih na oglasima

Automobil jutjubera Baka Prase zapaljen je prije četiri dana u naselju Beograd na vodi, gdje on i živi, a slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti.

Nakon incidenta izgorjelo vozilo postalo je svojevrsna atrakcija među mlađim pratiocima influensera. Na društvenoj mreži TikTok počeli su da kruže snimci ljudi koji se hvale da su uzimali djelove iz automobila, dok su neki čak pokušali da ih prodaju preko oglasa.

Riječ je o predmetima koji nisu uništeni u požaru — poput gumenih patosnica, pojedinih djelova sjedišta, plastičnih elemenata i oznaka sa vozila.