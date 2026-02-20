Baki Prasetu ukrali stvari iz zapaljenog auta: Djelovi završili na oglasima, jutjuber u šoku ko stoji iza svega

Jutjuberu Baki Prasetu ukradene su stvari iz zapaljenog automobila, a on se oglasio i otkrio da kada je došao do vozila nije zatekao ništa.

Izvor: printscreen/youtube/Baka Prase

Automobil jutjubera Baka Prase zapaljen je prije četiri dana u naselju Beograd na vodi, gdje on i živi, a slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti. Policija je u međuvremenu uhapsila osobu osumnjičenu za podmetanje požara.

Međutim, nakon incidenta izgorelo vozilo postalo je svojevrsna atrakcija među mlađim pratiocima influensera. Na društvenoj mreži TikTok počeli su da kruže snimci ljudi koji se hvale da su uzimali djelove iz automobila, dok su neki čak pokušali da ih prodaju preko oglasa.

Riječ je o predmetima koji nisu uništeni u požaru — poput gumenih patosnica, pojedinih djelova sjedišta, plastičnih elemenata i oznaka sa vozila.

O svemu se oglasio i sam jutjuber, navodeći da ga je prizor dočekao potpuno neočekivan, jer kada je otišao do automobila, praktično nije imao šta da zatekne:

"Otišao sam da provjerim da li je u Brabusu ostalo nešto od mojih stvari i nije ostalo ništa. Pokupili su sve kao šakali, kao lešinari da su rasčerečili onaj auto. Neka djeca su se isjekla na staklo i završila u Urgentnom, baš pakao", rekao je Baka Prase.

Pogledajte šta je sve ukradeno: