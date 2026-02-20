logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Baki Prasetu ukrali stvari iz zapaljenog auta: Djelovi završili na oglasima, jutjuber u šoku ko stoji iza svega

Baki Prasetu ukrali stvari iz zapaljenog auta: Djelovi završili na oglasima, jutjuber u šoku ko stoji iza svega

Autor Jelena Sitarica
0

Jutjuberu Baki Prasetu ukradene su stvari iz zapaljenog automobila, a on se oglasio i otkrio da kada je došao do vozila nije zatekao ništa.

Baki Prasetu ukrali stvari iz zapaljenog auta: Djelovi završili na oglasima, jutjuber u šoku ko stoj Izvor: printscreen/youtube/Baka Prase

Automobil jutjubera Baka Prase zapaljen je prije četiri dana u naselju Beograd na vodi, gdje on i živi, a slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti. Policija je u međuvremenu uhapsila osobu osumnjičenu za podmetanje požara.

Međutim, nakon incidenta izgorelo vozilo postalo je svojevrsna atrakcija među mlađim pratiocima influensera. Na društvenoj mreži TikTok počeli su da kruže snimci ljudi koji se hvale da su uzimali djelove iz automobila, dok su neki čak pokušali da ih prodaju preko oglasa.

Riječ je o predmetima koji nisu uništeni u požaru — poput gumenih patosnica, pojedinih djelova sjedišta, plastičnih elemenata i oznaka sa vozila.

@viralniclips#bakaprase#brabus#viral#balkan#fyp@bakaprase @Stankella @Mile♬ Nije ona nego ja -

O svemu se oglasio i sam jutjuber, navodeći da ga je prizor dočekao potpuno neočekivan, jer kada je otišao do automobila, praktično nije imao šta da zatekne:

"Otišao sam da provjerim da li je u Brabusu ostalo nešto od mojih stvari i nije ostalo ništa. Pokupili su sve kao šakali, kao lešinari da su rasčerečili onaj auto. Neka djeca su se isjekla na staklo i završila u Urgentnom, baš pakao", rekao je Baka Prase.

Pogledajte šta je sve ukradeno:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Baka prase Bogdan Ilić zapaljeno auto zapaljen automobil brabus ukradene stvari

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ