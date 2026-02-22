Baka Prase se ponovo oglasio zbog prijetnji koje dobija.

Izvor: Instagram/bakaprase

Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, prošlog vikenda je ispred stana u naselju Beograd na vodi, zapaljen skupocijeni automobil vredan 500.000 evra.

U lajvu je izjavio da je to jedan vid opomene, nakon čega je govorio i o osumnjičenom koji je priveden, ali i izneo tvrdnju da je zbog njega kidnapovan jedan tiktoker.

" Koliko god smešno zvučalo, Toni Montana je kidnapovan prije tri dana zbog mene, ali su ga brzo pustili. Nekoliko likova sa fantomkama su ga spakovali u kola i natjerali da pročita poruku i da mi poruči da ću završiti upucan ako ne budem uradio šta mi kažu. U pitanju su isti ljudi koji stoje iza paljenja mog Barbusa " napisao je na svom Instagramu Bogdan, te kao dokaz priložio poruke koje mu je neko poslao, a u kojima piše kako je Toni ispričao da je bio kidnapovan, ali da slučaj ne prijavljuje policiji zbog prijetnji.

"Zove me Toni, plače... Kaže: "Brate nahvatali su me sa fantomkama i ubacili u auto i morao sam da snimim ono i da pročitam. Rekli su ako odem u policiju da će mi pobiti porodicu, ja ništa nisam kriv ja sam sirotinja ", pisalo je u porukama koje je dobio jutjuber.

"Otimaju nedužne ljude da bi šta? Prenijeli poruku? Koji si ti kriminalac i ulica kada kidnapuješ Tonija Montanu da prenese poruku Baki Prasetu? Treba da vas bude sramota ako je "ulica" na ovo spala. Ako imate problem sa mnom, riješite ga sa mnom, a ne da ugrožavate nevine ljude."

Baka je potom istakao i kako je sve što ima pošteno zaradio te upitao treba li da se plaši za svoj život jer ga spopadaju, kako kaže uličari.

Pogledajte stan Bake Praseta:

Vidi opis "Nahvatali ga sa fantomkama i ubacili u auto": Baka Prase dobija prijetnje, zbog njega kidnapovan tiktoker? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 10 / 10

(Kurir, MONDO)





