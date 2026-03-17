Prevario je, pa se šuškalo da mu je uzela 150.000 € posle razvoda: Kako danas izgleda bivša Nenada Aleksića Ša Ivana?

Ivana Aleksić uživa u ljubavi sa novim dečkom nakon razvoda.

Bivša žena repera Nenada Aleksića, Ivana Aleksić, nakon što je doživjela prevaru i bila u centru pažnje domaće javnosti, nastavila je da živi punim plućima, a sada uživa u ljubavi sa novim dečkom.

Ša je u "Zadruzi 4" prevario Ivanu sa zadrugarkom Tarom Simov. Ivana se tada nije oglašavala, a tek nedavno je otkrila kako se osjećala u trenucima dok se sve to dešavalo.

"Kako može da mi bude. Ja sam bila u braku sa tim čovjekom, bilo mi je tako da mi mediji na sve to stvarno nisu bili potrebni. Nije mi krivo što se sve tako desilo, vjerovatno je to tako trebalo. Nema šta meni da bude krivo, ja sam tu ispala okej. Već je bilo polu kiksa u prvom učešću u rijalitiju, dok je bio sa mnom, tako da možda sam negdje podsvjesno imala osjećaj da može da se desi, ali nisam imala predstavu da će to tako da izgleda i da će da bude u tim razmjerama."

Dok se Ivana Aleksić nije oglašavala, Ša je iznosio mnoštvo tvrdnji o njihovom braku.

On je tvrdio da je Ivana nakon razvoda uzela oko 150.000 eura.

"Pokušavali smo i radili na tome da imamo dijete. Meni je to jedina i najveća neostvarena želja. I evo sad kad pričam sve, moram da kažem da mi je Ivana u jednom trenutku rekla: 'Možda mi još nismo ni spremi za dijete'. Svodilo se naše vrijeme na to da ja sjedim u salonu, čekam da završi posao i onda kući, kokice i film, pa legnemo da spavamo. Al' kad kažem spavamo - spavamo. Radila je dosta i pričala je da je umorna.Falile su mi neke stvari u braku. Legnemo i spavamo.

Nema ništa, samo spavamo. Kad je bio period korone bili smo stalno u kući i mi smo se ponašali kao da ne podnosimo jedno drugo. Smetalo mi je što nismo intimni. Razmišljao sam stalno o tome da zaradim pare i putovao sam i radio. Ona je finansijski doprinosila u braku. Radila je dosta u salonu. Sve rjeđe i rjeđe smo bili intimni. Čak sam joj i rekao: Nemoj da odem i sa strane da tražim nešto", izjavio je Nenad Aleksić Ša.

Ivana Aleksić nedavno je viđena na aerodromu sa novim dečkom. On je tada čvrsto grlio, a kako su jedno drugom nešto šaputali na uvce, dugo su stajali u mjestu, da bi se potom uputili zajedno ka izlazu.