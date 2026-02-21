Baki spaljen džip od 500.000, a on slupao auto od 200.000 €: Odakle jutjuberima toliki novac za takva luksuzna vozila

Nakon nekoliko incidenata sa automobilima jutjubera, javnost nije mogla da se ne zapita odakle im novac za ovako skupe mašine

Izvor: pritnscreen/youtube/Simi/Baka Prase

Samo par dana nakon što je Boganu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, zapaljen džip mercedes G brabus 800 4x4˛ vrijedan pola milion eura, uslijedila je vijest i da je njegov kolega jutjuber Bojan Simonović Simi pod dejstvom alkohola izazvao udes u kojem je uništio svoj automobil BMW M4 od 200.000 eura.

Izvor: pritnscreen/youtube/Simi

Javnost nije mogla, a da se ne zapita odakle domaćim jutjuberima novac za tako luksuzne automobile, kad je poznato da se od pregleda ne zarađuje toliko dobro.

Hvali se skupocijenim automobilima

Upravo je Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, najistaknutiji primjer jutjubera koji se hvali skupocenim vozilima. On je, podsjetimo, otkrio i da mu je uništen i porše Mansory vrijedan oko 700.000 eura, kada ga je vozač drugog automobila udario otpozadi.

Prema dostupnim podacima na internetu, Baka je u svojoj kolekciji imao i dva lambordžinija od po 200.000 eura, kao i mercedes AMG kabriolet, koji je daleko jeftiniji od ovih modela. Njegova vrijednost je oko 70.000 eura.

Pogledajte neka vozila iz njegove kolekcije:

I drugi jutjuberi vole luksuzna vozila, pa tako Stefan Janković Muđa vozi BMW M seriju, skuplje Audi modele, a sportske automobile koristi za svoj sadržaj. On za razliku od Baka Praseta više novca ulaže u nekretnine, ali i ne pokazuje luksuz kao on.

Izvor: Mondo / Mudja

Čoda, Deks Rok, S3dV najčešće voze automobile u vrijednosti od 40.000 do 100.000 hiljada eura i to BMW, Audi i Mercedes i uglavnom ih kupuju na lizing.

Čoda kao Devito

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Ima i onih automobila koji jutjuberi iznajmljuju, a predstavljaju kao svoje, samo da bi snimili što bolji sadržaj.

Većina ljudi vjeruje da oni od pregleda zarađuju mnogo, ali ipak njihova glavna zarada dolazi od sponzorstva. Kada su u pitanju Jutjub pregledi na Balkanu, zarada za milion pregleda je od 500-2.500 eura, ali veliki kanali mogu godišnje zaraditi desetine ili stotine hiljada eura.

Velika kampanja donosi do 50.000 eura

Ipak, ozbiljan novac se uglavnom zarađuje od sponzorstava. Jutjuberi najčešće reklamiraju onlajn kazina, kladionice, mobilne aplikacije, kripto platforme i energetska pića. Jaka imena među influenserima za jednu kampanju, prema pričama upućenih, uzimaju od 5.000 do 50.000 eura po kampanji. Posebno su strimovi kockanja i kazina ogroman izvor prihoda. Na Instagramu po objavi zarađuju od 2.000 do 10.000 eura i to nekoliko puta mjesečno.

Kada steknu određenu svotu novca, mnogi započinju sopstveni biznis i uglavnom pokreću svoje brendove garderobe, organizuju događaje, ali otvaraju i onlajn prodavnice.

Veliki strimer može uzeti hiljade eura mjesečno samo od publike, i to preko donacija fanova, plaćenih članstava ili putem superčeta.

Pogledajte, primjera radi, kako izgleda luksuzni stan Bake Praseta kojim se počastio: