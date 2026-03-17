Tramp se oglasio o ostavci važnog saradnika usred rata na Bliskom istoku.
Američki predsjednik Donald Tramp je u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće u Vašingtonu ugostio premijera Irske Mišel Martina sa kojim je razgovarao o brojnim temama, a fokus sastanka je svakako bio rat na Bliskom istoku. Tramp je prvo javno izvrijeđao i kritikovao NATO saveznike, a onda je dobio šokantnu vijest - načelnik Službe za borbu protiv terorizma Džo Kent je podnio ostavku jer se ne slaže sa ratom u Iranu što je Tramp oštro osudio.
U javnom dijelu sastanka sa premijerom Irske se oglasio o Kentovoj ostavci. Kent je rekao da Iran nije predstavljao prijetnju Sjedinjenim Državama što Tramp oštro odbacuje.
"Kada neko ko je radio sa nama kaže da Iran nije predstavljao prijetnju - pa mi onda ne želimo takve ljude. Postoje neki ljudi, valjda, koji bi rekli tako nešto, ali oni nisu baš pametni. Iran jeste bio ozbiljna prijetnja", komentarisao je Tramp.
When somebody is working with us and says they didn’t think Iran was a threat—uh, we don’t want those people, because there are some people, I guess, that would say that—but they’re not smart people, or they’re not savvy people.…pic.twitter.com/IXmlvu8YJ9