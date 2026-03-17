Tramp se oglasio o ostavci važnog saradnika usred rata na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Tramp je u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće u Vašingtonu ugostio premijera Irske Mišel Martina sa kojim je razgovarao o brojnim temama, a fokus sastanka je svakako bio rat na Bliskom istoku. Tramp je prvo javno izvrijeđao i kritikovao NATO saveznike, a onda je dobio šokantnu vijest - načelnik Službe za borbu protiv terorizma Džo Kent je podnio ostavku jer se ne slaže sa ratom u Iranu što je Tramp oštro osudio.

U javnom dijelu sastanka sa premijerom Irske se oglasio o Kentovoj ostavci. Kent je rekao da Iran nije predstavljao prijetnju Sjedinjenim Državama što Tramp oštro odbacuje.

"Kada neko ko je radio sa nama kaže da Iran nije predstavljao prijetnju - pa mi onda ne želimo takve ljude. Postoje neki ljudi, valjda, koji bi rekli tako nešto, ali oni nisu baš pametni. Iran jeste bio ozbiljna prijetnja", komentarisao je Tramp.