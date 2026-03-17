Načelnik Službe za borbu protiv terorizma u Sjedinjenim Državama podnio ostavku usred rata na Bliskom istoku.

Načelnik Službe za borbu protiv terorizma u Sjedinjenim Američkim Državama Džo Kent (45) podnio je danas ostavku na tu funkciju usred rata na Bliskom istoku, prenosi "Skaj Njuz". Objavio je javno svoju ostavku sa pismom u kom navodi da se oštro protivi ratu sa Iranom uz komentar da "Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju Sjedinjenim Državama".

Džo Kent je inače veteran američkih specijalnih snaga i CIA. Njegova supruga Šenon Kent je poginula u Siriji 2019. godine, a on važi za jednog od najvažnijih i najlojalnijih Trampovih ljudi u drugom mandatu aktuelnog američkog predsjednika.

Head of U.S. counterterrorism center resigns in protest against war with Iran



Joe Kent stated that he cannot support the war with Iran and considers it unjustified.



According to him, Iran did not pose a direct threat to the U.S., and the war occurred under pressure from Israel…pic.twitter.com/h0vDKPxeS8 — NEXTA (@nexta_tv)March 17, 2026

Kent je u svom pismu naveo da se ranije slagao sa spoljnom politikom Trampa i da je do sredine 2025. vjerovao u njegove odluke. Sada više ne misli tako, a u pismu je naveo i da "Iran nije predstavljao nikakvu bezbjednosnu prijetnju po Sjedinjene Države".

To je rekao u kontekstu izjave Trampa koji od početka rata govori kako su Sjedinjene Države morale prve da napadnu Iran jer je Iran, prema njegovim riječima, planirao napad na Sjedinjene Države. Kent je sada naveo da njegova služba nije posjedovala takve informacije.