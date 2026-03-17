Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević potpisao je danas s izvršnim direktorom komanije „ING Invest“ iz Danilovgrada Ilijom Radulovićem Ugovor za izradu projektno-tehničke domunetacije, glavnog projekta, Nacionalnog akvatik centra s pratećom opremom.

S današnjeg sastanka, koji je tom prilikom organizovan u Raičevićevom kabinetu, poručeno je da će se izgradnjom savremenog akvatik centra stvoriti prostor koji će biti dostupan svima – djeci, rekreativcima, profesionalnim sportistima ali i gostima, kao i prostor koji će u budućnosti doprinjeti još većoj prepoznatljivosti Bara kao sportsko-turističke destinacije i razvijenog primorskog grada.

Raičević je istakao da se Bar približava dugo očekivanom projketu izgradnje olimpijskog bazena, što je san mnogih generacija u tom gradu i projekat od značaja ne samo za Bar, već cijelu Crnu Goru, pišu Vijesti.

Ocijenio je da se radi o istorijskom momentu za taj grad i zahvalio se svima koji su u prethodnom periodu učestvovali u aktivnostima koje su se realizovale do sada. Napomenuo je da je 2024. godine Opština Bar raspisala nacionalni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja i nakon okončanih procedura izabrala najbolju ponudu, pa je započeta tenderska procedura za izradu glavnog projekta, koji je pripao „ING Investu“.

„Ono što nas posebno raduje jeste činjenica da su se projektanti obavezali da će ovaj dio svog posla okončati za šest mjeseci. Ukupna vrijednost ovih radova koja je ugovorena je 331 hiljada eura sa PDV-om. Cijeneći ono što je ’ING Invest’ radio u Baru ali i svim drugim gradovima u Crnoj Gori, ja sam siguran da oni mogu da ispune naša očekivanja, posebno u ovom dijelu koji se tiče rokova“, kazao je predsjednik Opštine Bar.

Raičević je dodao da se ta lokalna uprava u saradnji s Vladom Crne Gore obavezala da će u toku ove kalendarske godine doći u poziciju da raspiše izvođački tender i time ostavre san mnogih generacija u Baru.

Siguran je da će u septembru ove godine, u saradnji s Vladom, krenuti u reazlizaciju ovog značajnog projekta. Ocijenio je da je nezahvalno u ovom trenutku govoriti o samoj vrijednosti investicije koja će biti potrebna za olimpijski bazen u Baru, ali naglasio činjenicu da su u prethodnim godinama uspjeli da obezbijede podršku Vlade Crne Gore kroz kapitalni budžet, pa i sada očekuju njihovu podršku.

„Ovo će biti prvi u nizu značajnih projekta u oblasti infrastrukture koja bi u nekom narednom periodu trebala Crnu Goru da kandiduje za organizaciju mnogih evropskih takmičenja. Ja sam siguran da vaterpolo, kao jedan od najtrofejnijih sportova u Crnoj Gori, zaslužuje mnogo veću pažnju, ne samo loklanih uprava već i države, a s druge strane sam uvjeren da u sportskom Baru leži jedan neizbrušen potencijal“, poručio je Raičević, pišu Vijesti.

Olimpijski bazen u Baru, ocijenio je on, mogao bi biti polazna tačka i mjesto okupljanja reprezentacija i svih drugih koji će se baviti plivačkim sportovima i izrazio nadu da će u Baru biti puno omladine koja će za to biti zainteresovana.

U narednom periodu, po riječima Raičevića, u saradnji s Vaterpolo-plivačkim savezom (VPS) Crne Gore će razmotriti i mogućnost formiranja vaterpolo-plivačkog kluba.

Predsjednik VPS Crne Gore Nikola Milić je kazao da je vaterpolo nacionalni sport države i da taj sport nije imao dovoljnu pažnju u smislu infrastrukture, pa će projekat koji će u se u Baru realizovati nadomjestiti protekli period i otvoriti novo poglavlje i uslove za valjan rad u vodenim sportovima, prenose Vijesti.

On je ponudio „ING Investu“ saradnju tog Saveza tokom projektovanja olimpijskog bazena, kao i Opštini Bar na osnivanju vaterpolo kluba a ostavio je opciju da se isto učini i sa susjednim opštinama koje će moći da koriste benefite bazena u Baru.

„Crna Gora pretenduje da 2028. u januaru dobije domaćinstvo Evropskog prvenstva, koje će za nas biti jako značajno, jer je to godina projektovana za ulazak u Evropsku uniju i olimpijska godina. Želimo da vjerujemo da ukoliko te godine dobijemo domaćinstvo, i ispunimo uslove, ćemo biti konkurentni pred te Olimpijske igre“, poručio je Milić i ocijenio da ne sumnja da će bazen koji će se graditi u Baru biti nacionalni centar i u velikoj mjeri doprinjeti vrhusnkim rezultatima u tom olimpijskom ciklusu.

Predsjednik Skupštine opštine Bar Branislav Nenezić je izrazio svoje oduševljenje zbog današnjeg potpisivanja ugovora i istakao da se radi i o njegovoj ličnoj želji pa mu je bila čast da bude predsjednik komisije za izbor najboljeg ponuđača glavnog projekta.

„Danas možemo s ponosom da kažemo da je grad Bar još jednom pokazao šta je ustvari – grad sporta, grad koji iza sebe ima jak enomski zamajac. Ono što treba da nas raduje jeste to što Bar stvara preduslove da se na još jedan način promoviše kao turistička destinacija“, poručio je Nenezić i dodao da budući bazen treba da bude centar „ovog dijela crnogorske obale“ i da će se ostvariti želja prethodnih i budućih generacija Barana, pišu Vijesti.

Potpisivanju ugovora su prisustvovali i sekretar za imovinu i investicije u Opštini Bar, Stefan Šušer, sekretar za sport i mlade Goran Simić, potpredsjednici lokalne uprave Damir Rašketić i Tanja Spičanović, direktor Sportsko-rekreativog centra Bar Božidar Janković, glavni gradski arhitekta Slavko Lekić, član Upravnog odbora VPS Goran Đurović, predstavnici kompanije „ING Invest“ i saradnici predsjednika Opštine Bar, prenose Vijesti.