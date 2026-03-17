Ana Nikolić reagovala zbog tvrdnje da je Rale i dalje u braku: Slikala rješenje, a na njemu jasno stoji zabrana (Foto)

Autor Dragana Tomašević
Ana objavila dokaz da je Rale crkveno razveden nakon tvrdnji njegove prve supruge Slavice.

Ana Nikolić reagovala zbog tvrdnje da je Rale i dalje u braku

Ana Nikolić objavila je dokaz da je kompozitor Goran Ratković Rale razveden i u crkvi od prve supruge Slavice, i to u Kruševcu u novembru 2025. godine.

Pjevačica je objavila cijeli dokument, tačnije rješenje koje je izdalo Crkveni sud. Međutim, u rješenju se navodi i da je Raletu zabranjen da drugi put stupi u crkveni brak.

- Ovaj brak je konačno razveden izvršnom presudom Crkvenog suda Pravoslavne eparhije kruševačke - piše u rješenju koje je Ana objavila na Instagramu.

- Na osnovu člana 112 Bračnih pravila SPC mužu i ženi se zabranjuje stupanje u novi crkveni brak bez dobijenog blagoslova nadležnog Arhijereja - napisano je.

Ana je potom objavila i sudsko rješenje da je brak razveden:

Raletova žena tvrdi da nije razvedena

- Nas dvoje smo se zakonski razveli, ali crkveno nismo, ali i to ćemo ako Bog da uskoro. Jer ako bi se on ponovo želio vjenčati, ne može, jer smo nas dvoje još uvijek crkveno vezani - rekla je ona, a potom otkrila da li ga i dalje voli.

- Ne, ne nikako. Kao muškarca ga više odavno ne volim. Ali, kao oca naše djece, kao familiju, odgovor je "da".

