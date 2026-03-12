Bivši predsjednik države, Vlade i Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović neće se odazvati pozivu na saslušanje pred Anketnim odborom, koji se bavi napadima na novinare i djelovanjem „crnih trojki“, a koje je trebalo da se održi sjutra u parlamentu.

Izvor: Predsjednik Crne Gore/YouTube/screenshot

Đukanović ocijenio da je odbor "postao još jedno mjesto partijskog, neregumentovanog prepucavanja, sve više u funkciji kampanje za predstojeće parlamentarne izbore", rekavši da u tome ne želi da učestvuje

Predsjednik Anketnog odbora Andrija Nikolić (DPS) je objavio dopis koji mu je Đukanović uputio povodom poziva da učestvuje na sjednici.

"Hvala Vam na pozivu da prisustvujem sjednici Odbora zakazanoj za 13. mart o.g. Podsjećam da sam na sve dosadašnje pozive crnogorskih institucija odgovarao predusretljivo, vjerujući da se takva odgovornost prema državi Crnoj Gori podrazumijeva i da u svim slučajevima, kada to mogu, treba da doprinesem ostvarenju ciljeva državnih organa, uključujući i ad-hoc formirana radna tijela Parlamenta", napisao je Đukanović.

Kazao je da, ipak, ovog puta to neće uraditi, iz dva razloga.

"Sve što sam imao da kažem na teme koje su inspirisale formiranje Anketnog odbora, već sam više puta javno saopštavao. Na pitanje od tih pitanja, kao što je ubistvo Duška Jovanovića, svoje stavove sam svojevremeno saopštio i na plenarnoj sjednici Parlamenta. Kako tim svojim, javno saopštenim iskazima, nemam šta dodati, ne vidim svrhu učešća u radu Odbora. Uz uvjerenje da su ti odgovori na raspolaganju članovima Anketnog odbora i zainteresovanim poslanicima u arhivi Parlamenta", kazao je Đukanović.

"Takođe, iz makar površnog praćenja rada Anketnog odbora, kako od odabira tema, tako i pozivanja gostiju, rekao bih da je od početne ideje da se neki, eventualno nedovoljno rasvijetljeni događaji iz crnogorske političke prošlosti dodatno razjasne, Odbor u međuvremenu postao još jedno mjesto partijskog, neregumentovanog prepucavanja, sve više u funkciji kampanje za predstojeće parlamentarne izbore. Kako nemam namjeru da u tome učestvujem, odlučio sam da Vam zahvalim, i saopštim razloge zbog čega ne mogu prihvatiti poziv", piše u dopisu upućenom Nikoliću.