"Uopšte ne mislim o njemu": Marija Šerifović brutalno iskrena o Internet senzaciji koja je napunila Sava centar

Marija Šerifović rekla šta misli o Jakovu Jozinoviću

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Jakov Jozinović postao je prava senzacija. Mladić iz Vinkovaca, koji ima samo 20 godina, postao je poznat po izvođenju obrada popularnih pop-rok pesama.

Proslavio se na TikToku, a sada puni hale i arene širom regiona, iako ima tek jednu svoju pjesmu.

Mnogi su ga upamtili po spontanim nastupima na ulicama i gradskim trgovima gdje je pjevao "Oliveru", "Cesaricu", "Južnjake" i druge velike hitove Zdravka Čolića, Balaševića, Olivera Dragojevića i drugih.

Gotovo cijela estrada komentarisala je uspjeh koji je Jakov Jozinović postigao "preko noći", još u trenutku dok nije imao nijednu svoju pjesmu, a svoje mišljenje sada je dala i Marija Šerifović.

Na pitanje šta misli o fenomenu Jakov Jozinović, Marija Šerifović je rekla:

"Ne mislim ništa", rekla je kao iz topa pevačica, pa ipak dala opširniji odgovor.

"U stvari imam jedno jedino mišljenje. Drago mi je što je omladina i ti neki mladi ljudi koji očigledno svog idola nemaju, što su ga pronašli u nekom ko pjeva muziku nas izvođača koji smo 40-50-60+, koji smo tu neku lijepu muziku slobodno mogu da kažem postavili. Tako da drago mi je što su klinci izabrali to, a ne "brate droga, k**ve, ovo-ono", istakla je Marija Šerifović.

(Telegraf, MONDO)