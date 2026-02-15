"Liječila sam se u Marbelji": Ana Nikolić iznijela šok detalje o bratu, kaže da je htio da je pretvori u biljku

Ana Nikolić progovorila o porodici, turbulentnoj vezi sa Raletom, ali i depresiji nakon Beovizije 2004. godine

Izvor: Instagram/Printscreen/ananikolicofficial

Pjevačica Ana Nikolić je u intimnoj ispovijesti otkrila detalje odnosa sa članovima porodice, ali i o turbulentnoj vezi sa Raletom.

Ona se prvo osvrnula na brata Marka, sa kojim je godinama sarađivala i poslovno, ali je danas njihov odnos poljuljan.

„U lošim smo odnosima trenutno i ne razgovaramo jer smo kao dvije mazge. U jednom trenutku me je pretvorio u biljku, pa smo se zato razišli, jer ja biljka ne mogu biti. Između posla, para i brata izabrala sam brata. I njega jedino volim kao što volim Taru. Popravljamo mi taj odnos i biće okej, ali ko će vratiti to vrijeme? Vrijeme kad sam skidala 50 kilograma, kad su mi ćerku čuvale dadilje. Ja nijesam mogla da je vodim sa mnom svuda jer dijete ima svoj ritam, to je tako i danas“, rekla je Ana, pa dodala:

„Ja sam bila mnogo vezana za oca, kao što je Marko za majku. Kada je tata preminuo, izgubila sam taj tandem, a oni su ostali, jaki.“

"Majka je htjela da mi bude drugarica"

Ana se osvrnula i na odnos sa majkom Miljanom, te istakla da je njihov odnos od početka bio pogrešno postavljen.

„To je najkomplikovaniji odnos. Pogrešno smo ga postavile, ona je htjela da bude moja drugarica, rano me je rodila i kad sam ja bila klinka, i ona je bila to. Tako ja sa Tarom sad ne radim“, rekla je ona i dodala:

„Moja majka jeste žrtvovala svoj život meni i Marku, ali ako si to uradila, onda nemoj da budeš u ulozi žrtve, nego budi heroj, jer ti to jesi.“

"Turbulentniji odnos od ovog sa Raletom nisam imala"

„Mi se znamo cio život. Otkad sam se vratila iz Atine. Cio život sam ga gledala kao prijatelja, mi smo u studiju šest mjeseci spavali kao brat i sestra, neću da kažem pijani, ali bili smo pijani.“

Oni su, inače, demantovali da su vjeri i da su zakazali vjenčanje.

„Ovoliko turbulentan odnos nijesam imala kao klinka. On ćuti, a to je klasična pasivna agresija. On ćuti kad je kriv, a kad ima argumente onda ne ćuti. Ja sam ljubomornija. A on bi volio da ima bocu sa kiseonikom da mi ograničava to. On ima 60 godina, ja skoro 50, sve ukupno 300, a on uzme i mene blokira“, rekla je pjevačica i dodala:

„On je takav i sa prijateljima, odredi koliko će da ‘kazni’. Mene ćeš da blokiraš 10 dana? Pa ja ću kroz dimnjak da ti uđem! On nema stav, tu karakternu osobinu ja imam, ali on nema. Prema drugim ljudima, a meni glumi Al Kaponea. Ja sam naučila da kažem ‘ne’, pa čak i svojoj porodici kojoj se to nije dopalo, ali taj turbulentan period smo prošli.“



Bila u depresiji nakon Beovizije

"Ja sam bila i liječila se u Marbelji tada. Bila u depresiji 2004. godine. Živjela sam taj posao. Nisam htjela da nastupam. Otišla sam za Atinu. To je bio smak svijeta za mene. "