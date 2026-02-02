Sina našla mrtvog u krevetu, nikad nije pročitala rezultate obdukcije: Prvu pjesmu posle njegove smrti nudila Ceci

Pokojna Marina Tucaković doživjela je veliku tragediju kada joj je preminuo sin Miloš, a svoju tugu pretočila je u stihove.

Miloš Radulović, sin Marine Tucaković i Fute Radulovića. preminuo je 1. decembra 2008. godine od prekomjerne količine narkotika. Ta tragedija bude još teža, njegovo nepomično tijelo pronašla je Marina, koja je potom govorila o tom događaju.

"Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvijek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dijete na eksurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvijek imate strah za osobe koje volite. Interesantno, ja tu noć... On je bio toliko veseo, toliko smo se smijali, nisam zaista mogla da imam loš predosjećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova... I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan je trebalo da idem u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila i trezvenosti. Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode, i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo... Ne znam da li ima nešto gore nego kada zateknete svoje dijete kako nepomično leži u krevetu. Nisam željela da vidim rezultate obdukcije. Šta mi to znači? Da li je to bilo srce, da li je nešto uzeo... Kakve to veze ima. To mi nije bitno. Ja sam sa tom djecom bila 24 sata. Imali su sve, vodila sam računa, ali eto, društvo ih je povuklo... Ako je neko bio uz tu djecu, posebno uz Miloša u tim situacijama, onda sam to bila ja. Ja posle njegove smrti nisam radila nekoliko mjeseci. Imala sam podršku, muzika mi je bila u krvi i ja sam to morala", rekla je Marina svojevremeno domaćim medijima.

Nakon njegove smrti, Marina je nastavila da radi, a poznato je da hit Ane Nikolić "Mišo moj", inspirisan upravo ovim tužnim događajem.

Međutim, malo je poznato da je prva pjesma koju je Marina napisala nakon smti sina, otišla u ruke Romane Panić. Riječ je o numeri "Duga" iz 2011. godine, kojom se Romana posle dužeg vremena vratila na vrh pop scene, a koja je prvobitno ponuđena Ceci Ražnatović i Viki Miljković.

"Isto je bilo i za "Samoodbranu", mislim da su je odbile Vesna Zmijanac i Maja Nikolić. Tražila sam pjesmu od Željka Joksimovića da me vrati na scenu, jer nisam snimala dugo. Željko mi je pustio melodiju, a ja sam i bez teksta počela da plačem", kaže Romana.

"Kad sam pročitala tekst... To je jedna pjesma koja je fenomenalna, nije mi bilo jednostavno da je pjevam. Ona mi je rekla da je to prva pjesma koju je napisala posle Miloševe smrti i ja sam njega baš obožavala i imala sam veliku odgovornost kada sam je pjevala", otkrila je Romana.

Tekst pjesme "Duga":

"Noćas je nebo na zemlji, zove me soba tvoja,

jedino ja te vidim tu, tu kreće priča moja.

U mraku sedim, na mestu gde si sedeo,

čekam da život mi vrati, što je uzeo.

Na srcu puca mi led, tamo se vidi dno,

na njemu ti i ja, smo zajedno.

Kroz vrata prolaziš, i kada ih ne otvorim,

o Bože, zašto ne znam, da odgovorim.

Nema duge posle tuge, kada te život ne voli

ljubav čeka neke druge, to smo mogli biti mi.

Kažu, nebom negde putuješ, kažu, za mene se raspituješ,

kažu, da su tvoji pozdravi, pali golubovi"

