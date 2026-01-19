"Pozdrav za sve one što bi voleli da sam mrtva": Ana Nikolić šokirala novim snimkom, poslala jasnu poruku

Ana Nikolić oglasila se iz teretane i obratila se svima koji je ne podržavaju.

Ana Nikolić odlučila je da napravi veliku životnu promenu. Tim povodom oglasila se na svom Instagram profilu, gde je iz teretane podelila snimak na kojem vežba, noseći sunčane naočare.

Pevačica je zabeležila trenutak dok je bila na traci za trčanje, a uz video je uputila i poruku svojim pratiocima.

"Šta ćemo sad? Pakao sledi. Pozdrav za sve one što bi voleli da sam mrtva, nažalost živa sam", rekla je Ana na snimku.

Sedela na podu tržnog centra

Podsetimo, Ana je nedavno privukla veliku pažnju fotografijom iz jednog tržnog centra, na kojoj sedi na podu u zebrastom kompletu i sa sunčanim naočarama, dok su kaput i torba nehajno spušteni pored nje.

Pevačica je u emisji kod Bokija 13 najavila da će 28. novembra prestati da konzumira alkohol.

"Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek see... a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa", rekla je Ana Nikolić.