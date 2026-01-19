logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pozdrav za sve one što bi voleli da sam mrtva": Ana Nikolić šokirala novim snimkom, poslala jasnu poruku

"Pozdrav za sve one što bi voleli da sam mrtva": Ana Nikolić šokirala novim snimkom, poslala jasnu poruku

Autor Ana Živančević
0

Ana Nikolić oglasila se iz teretane i obratila se svima koji je ne podržavaju.

Ana Nikolić oglasila se iz teretane Izvor: Instagram printscreen

Ana Nikolić odlučila je da napravi veliku životnu promenu. Tim povodom oglasila se na svom Instagram profilu, gde je iz teretane podelila snimak na kojem vežba, noseći sunčane naočare.

Pevačica je zabeležila trenutak dok je bila na traci za trčanje, a uz video je uputila i poruku svojim pratiocima.

Pogledajte

00:30
Ana Nikolić
Izvor: Instagram/ananikolicofficial
Izvor: Instagram/ananikolicofficial

"Šta ćemo sad? Pakao sledi. Pozdrav za sve one što bi voleli da sam mrtva, nažalost živa sam", rekla je Ana na snimku.

Sedela na podu tržnog centra

Podsetimo, Ana je nedavno privukla veliku pažnju fotografijom iz jednog tržnog centra, na kojoj sedi na podu u zebrastom kompletu i sa sunčanim naočarama, dok su kaput i torba nehajno spušteni pored nje.

Pogledajte fotografije Ane Nikolić:

Pevačica je u emisji kod Bokija 13 najavila da će 28. novembra prestati da konzumira alkohol.

"Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek see... a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa", rekla je Ana Nikolić.

Tagovi

Ana Nikolić teretana

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ