Ana Nikolić sa čašom uletjela u kuhinju restorana: Valja se po stolu na kom se sprema hrana, radnici u šoku

Autor Đorđe Milošević
Ana je vidno raspoložena uletjela u kuhinju jednog restorana i nonšalantno se popela na jedan od radnih stolova na kom se sprema hrana, te uzela da se fotografiše.

Ana Nikolić sa čašom uletjela u kuhinju restorana: Valja se po stolu na kom se sprema hrana, radnici u šoku Izvor: Printscreen

Pjevačica Ana Nikolić ponovo je u centru pažnje, ali ovoga puta nije glavni akter Rale, već samo pjevačica. Naime, u jednom ugostiteljskom objektu ušla je u kuhinju, popela se na metalni sto i odlučila da se baš tu fotografiše.

Tokom poziranja povlačila je haljinu, pa je u jednom trenutku pokazala više nego što je planirala, te su joj grudi bile djelimično otkrivene.

Ana je sve vrijeme bila odlično raspoložena, nazdravljala je sa čašom u ruci, a iako su radnici lokala šokirano gledali šta Nikolićeva radi, posle su prišli i slikali se sa njom.

