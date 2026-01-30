logo
Ćutala je punih 8 godina: Evo šta majka Aleksandre Prijović zaista misli o Lepoj Breni

Autor Đorđe Milošević
0

Ovaj trenutak još jednom je pokazao u kakvim su odnosima porodice.

Evo šta majka Aleksandre Prijović zaista misli o Lepoj Breni Izvor: Instagram printscreen / borkamihajlovic1974

Majka Aleksandre Prijović, Borka Mihajlović, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama kada je objavila fotografiju na kojoj pozira sa folk divom Lepom Brenom.

Na slici su obje nasmijane, vidno raspoložene i elegantne, što je odmah izazvalo brojne reakcije budući da se gotovo nikada zajedno ne viđaju u javnosti.

Obje su bile u svedenom izdanju. Lepa Brena je nosim sunčane naočare i bijelu košulju, dok je Borka odabrala crno - nepogrešivo.

Ova objava još jednom je potvrdila bliskost porodica Prijović i Živojinović, ali i pokazala da među njima vlada iskrena i prijateljska atmosfera, daleko od očiju javnosti i reflektora, uprkos svim spekulacijama.

Aleksandra Prijović Borka Prijović Lepa Brena odnos Porodica

