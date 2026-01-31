"Iako su mu odsjekli nogu, i dalje pije": Aleksandra Prijović nikada iskrenije o porodici, iznijela šok detalje

Aleksandra Prijović ne govori često o svojoj porodici, ali se prisjetila izuzetno teškog perioda.

Prije tačno deset godina, 2016. godine, u periodu kada je popularna pjevačica Aleksandra Prijović započela vezu sa Filipom Živojinovićem, mediji su prenijeli niz značajnih i kontroverznih izjava njenog djede.

Ove tvrdnje izazvale su veliku pažnju javnosti, jer su otkrile detalje iz njenog privatnog života koji do tada nisu bili poznati. Iako su informacije djelovale posebno intrigantno, dodatno su podgrijale interesovanje javnosti za njen lični život. Taj period bio izuzetno stresan za nju, posebno jer nije mogla da predvidi da će djeda iznositi tako lične informacije.

"Moj djeda govori nepovezane stvari, danas kaže nešto, a sjutra ne zna šta je rekao. Čovjek ima više od 70 godina, jednu nogu su mu odsjekli, drugu mu hvata gangrena. Iako su mu odsjekli nogu, i dalje pije", rekla je pjevačica tada i dodala:

"Djeda je imao moždani udar, i sve što priča je posljedica toga. Moja mama živi sa njim u Bijelom Manastiru, nije istina da je otišla u Beč, niti je istina da je Brena bila u našoj kući. Možda bi on volio da je tako", istakla je Prija 2016. godine.

U tom istom razgovoru, Aleksandra se osvrnula i na spekulacije o svom poreklu, ističući da je ponosna na to.

"Deda mi je Rom, a baka nije. Filip i Brena to znaju i ne smeta im. Ponosna sam na svoje porijeklo, mislim da ne bih pjevala ovako da nemam te krvi", priznala je ona tada.

Riješila da se posveti porodičnom životu

Podsjetimo, Aleksandra Prijović vratila se na muzičku scenu na velika vrata poslije jednogodišnje pauze.

Kako saznajemo, jedna od najpopularnijih pjevačica ipak je riješila da se i ove godine više posveti porodičnom životu. Prija je iz tog razloga odlučila da ne nastavi megauspješnu turneju, u kojoj je oborila sve rekorde posećenosti širom regiona.

To ipak ne znači da će publika tokom 2026. ostati uskraćena da čuje i gleda pjevačicu na koncertima u zemlji i inostranstvu, samo što će ona broj nastupa svesti na minimum.