Glumica (74) bijesna kao ris jer joj ne daju da glumi 25-godišnjakinje: "Mlada sam, pogledajte moje fotografije"

Američka glumica Džejn Simor napunila je 74 godine, ali i dalje izgleda fantastično.

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Karijera Džejn Simor traje više od pet decenija i obilježena je zapaženim ulogama na filmu i televiziji. Popularnost je stekla ulogom Bond djevojke u filmu "Živi i pusti druge" (1973), a široj publici je posebno poznata po seriji "Dr. Kvint", gdje je tumačila lik medicinske sestre i stekla status televizijske zvijezde. Tokom karijere birala je raznovrsne uloge, od istorijskih drama do savremenih televizijskih serija, i za svoj rad je osvojila više nagrada, uključujući Emi.

Rođena je 15. februara 1951. godine, iako ima 74 godina, i dalje izgleda izuzetno i znatno mlađe, što joj je donijelo status jednog od najstilizovanijih i najzapaženijih lica holivuda. Njena besprekorna pojava, elegantan stil i njegovana spoljašnjost i dalje privlače pažnju na crvenom tepihu, dok zdrav način života i aktivan angažman u različitim projektima dodatno doprinose njenom mladalačkom izgledu.

Zapravo, ako pogledamo njene gotografije kada je bila u svojim 30-im, jasno je da se njeno lice nije mnogo promijenilo, osim poneke bore više, što je neminovno. Ona je uspjela i da održi odličnu formu, a što često dokazuje fotografijama u bikiniju koje dijeli sa publikom na Instagramu.

Džejn zaista stari veoma lijepo; izgleda istovremeno mladoliko i primjereno svojim godinama, a kaže da u to nije umiješala prste estetska hirurgija. Priznala je da je svojevremeno probala botoks, ali da joj se nije dopao efekat, te da je tajna njenog dobrog izgleda nisu ni skupe kreme ni biljni čajevi. Ona akcentuje da je riječ o prihvatanju sebe i o uspostavljanju balansa u životu.

"Dijete za mene nisu nikada funkcionisale, jer ja volim da jedem. Gajim voće i povrće i uživam u njegovom ukusu. Ne sviđa mi se ideja da je potrebno doći do određenog broja na vagi", kaže Simor, ali dodaje da ponekad koristi metodu povremenog posta i da joj ista odgovara.

Bila na ivici smrti

Iako vodi računa o svom zdravlju, Džejn je bila na ivici smrti na snimanju filma 1988. godine kada je doživjela anafilaktički šok pošto je injekcija antibiotika promašila mišić i ušla u venu.

"Ukratko, umrla sam. Napustila sam moje tijelo, vidjela bijelu svjetlost, vidjela kako me oživljavaju, tačno sam znala kako je to umreti. To je tako duboko uticalo na mene. Prvo što sam naučila je da ništa ne nosite sa sobom, pa nemojte se vjenčavati sa materijalnim dobrima. Jedino što ponesete sa sobom je ljubav koju ste podijelili s ljudima u svom životu, i razlika koju ste napravili."

"Druga stvar koju sam shvatila je da su vaše tijelo i vaš um vaše vozilo. To je poput automobila - ili vozi ili ne. Na vama je da se brinete za svoje vozilo - hranite ga pravilno, nemojte ga zlostavljati. Nemojte se tući. Živjeti u trenutku. I razmišljajte o drugima, a ne samo o sebi", završila je sa izlaganjem Džejn, koja danas život živi punim plućima i vrijedno radi iako je blizu 73. godini života.

Otkriva i da mladolikost duguje i redovnim treninzima - vježbama snage i pilatesu.

"Primjećujem ogromnu razliku otkako sam počela da vježbam. Svaka vježba je naporna, od umora mi se trese cijelo tijelo. Dajem sve od sebe, ali ne pokušavam da budem mlađa nego što jesam. Trudim se da budem što bolja u svojim godinama", rekla je.

Inače, Džejn je 2018. sa 67 godina pozirala za kultni magazin "Playboy" kada je postala najstarija žena koja je fotografisana za njihovu naslovnicu.

Napravila skandal zbog uloge

Prije dvije godine glumica je dospjela u centar omanjeg skandala kada je javno napala šefove iz filmske industrije koji joj nisu dozvolili da u mini seriji "Elanor of Aquitaine" glumi mlađu verziju svog lika, već su za tu ulogu mlađu glumicu.

"Rekli su mi da ću moći da glumim verziju svog lika s 25 godina, ali samo dan prije snimanja pronašli su za to nekog drugog. To je nešto što stvarno ne razumijem jer vjerovali ili ne, čak za to ne moraju ni da prave bilo kakve promjene na mom licu. Možete da se uvjerite u to ako pogledate moje fotografije na Instagramu", izjavila je Džejn za "The Times".