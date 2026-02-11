Jecaji i suze na poslednjem oproštaju od zvijezde filma "Grlom u jagode": Kremirana slavna glumica Gordana Marić

Glumica Gordana Marić kremirana je danas na Novom groblju u Beogradu.

Izvor: Pritnscreen/YouTube

Gordana Marić, glumica i dugogodišnja profesorka Fakulteta dramskih umetnosti preminula je 7. februara u 74. godini, a sada su je na vječni počinak ispratili porodica, kao i mnogobrojni prijatelji i kolege.

Na Novom groblju su od glumaca među prvima stigli Irfan Mensur, Petar Benčina, Aleksandra Tomić, Milan Caci Mihailović i mnogi drugi, kao i direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković Manojlović.

Njeni učenici sa Fakulteta dramskih umjetnosti donijeli su vijenac bijelih ruža i tako uputili poslednji pozdrav svojoj voljenoj profesorki glume.

Podsjetimo, publika širom bivše Jugoslavije Gordanu Marić će zauvijek pamtiti kao Gocu iz kultne serije "Grlom u jagode". Glumica je imala svega 23 godine kada je dobila ulogu koja joj je obilježila karijeru.

Tumačila je djevojku glavnog junaka Baneta Bumbara, odnosno Branka Cvejića i drugaricu iz razreda njegove družine, koju su činili Aleksandar Berček, Predrag Miki Manojlović i Bogdan Diklić.

Iako je igrala u brojnim serijama i filmovima, među kojima su "Pozorište u kući", "Bolji život", "Grlom u jagode" i "Optimisti", Marić se postepeno povukla iz javnosti.

Ne zato što je željela, već zato što, kako je sama govorila, ponude jednostavno nisu dolazile. U međuvremenu glumica je postala i doktor nauka.

Gotovo dvadeset godina nije dobijala nove uloge. Izabrala je znanje, osvetila se pedagogiji, završila doktorske studije i postala profesorka na Fakultetu dramskih umjetnosti, gdje je oblikovala generacije glumaca koje su kasnije postale velika imena domaće scene.