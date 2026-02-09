Sa 3 postala zvijezda, a onda je ljudi čupali na ulici: Tražili i od Vatikana da se utvrdi da li je prava djevojčica

10. februara 2014. umrla je čuvena glumica Širli Templ.

Izvor: pritnscreen/youtube/Cult Cinema Classics

Čuvena glumica Širli Templ bila je jedna od najvećih zvezda zlatnog Holivuda. Za nju danas kažu da je bila popularnija i od samog predsednika, a upravo je Frenklin D. Ruzvelt ovako komentarisao Templ: "U vreme velike depresije, kada je duh ljudi manji nego ikada pre, divno je znati da za samo 15 centi možeš da odeš u bioskop i da gledaš osmeh ove predivne devojčice i barem na trenutak zaboraviš svakodnevne probleme".

Širli Templ postala je zvezda sa samo tri godine, a nije trebalo mnogo da se čitav svet zaljubi u neodoljivu devojčicu plavih uvojaka.

Zahvaljujući ambicioznoj majci, Širli je potpisala ugovor sa “20th Century Foxom” i tako postala jedna od retkih glumica koja je stekla slavu pre nego što je napunila šest godina.

Publiku je impresionirala 1934. godine svojim prvim filmom “Stand Up and Cheer!” i izvođenjem pesme "Baby, Take a Bow".

Širli Templ - Baby Take a Bow Izvor: YouTube

- Kada sam pitala majku zašto ljudi trče za mnom i viču da me vole, ona mi je mrtva hladna odgovorila da ih moj rad čini srećnim. Zauvek ću pamtiti te reči - istakla je jednom prilikom Širli.

Širli je snimila još sedam filmova i time zaslužila poseban Oskar za izvanredni doprinos filmskoj industriji. Tada je postala prvo dete koje je primilo takvu vrstu priznanja.

U to doba Širli je postala institucija i nacionalni ponos. Počeli su da prave lutke Širli Templ, razne igračke nosile su njeno ime, dobila je čak liniju cipela i odeće. Međutim, slavu je platila preskupo - popularnost joj je donela i natpise u novinama koji su bili zastrašujući.

Pisalo se da su joj zubi odmah izvađeni i stavljeni veštački, iako je istina bila da je Širli gubila mlečne zube kao i njeni vršnjaci, ali za potrebe filma nosila je posebno napravljene proteze.

Čupali je za kosu na ulici zbog bizarne stvari

Inače, obožavatelji su je saletali na svakom koraku, i odlazili toliko daleko da su je na ulici čupali za kosu kako bi proverili da li je prava. O njenoj kosi se oduvek brinula majka.

Svi su zarađivali na njenom imenu osim nje. Naime, njeno ime je korišćeno u mnoge svrhe, ali niko joj nije plaćao autorska prava.

Kada su shvatili da je njihova ćerka premalo plaćena za svoj lik i delo, roditelji su unajmili uglednog advokata Lorda Rajta.

Nakon toga njeni honorari su povećani sa 50 na hiljadu dolara nedeljno, a majci, koja joj je bila frizerka, plata je povećana za 250 dolara nedeljno, s tim da je Širli morala da dobije dodatnih 15.000 dolara za svaki završeni film.

Uslovi u kojima su deca tada glumila u Holivudu i način na koji su se odnosili prema njima danas bi bili strogo kažnjeni.

- U dve godine znala sam da snimim po 26 filmova. Deca koja su na setu bila nemirna, uključujući mene, morala su za kaznu da stoje na ledenom podu da se smire. Kad ni to ne bi upalilo, znali su da nas stavljaju da sedimo na ledenim blokovima koje smo zvali crnim kutijama. Na sreću, meni crne kutije nisu uništile mentalno zdravlje - otkrila je Širli.

Izmišljali teorije

Popularnost glumice nekima je bila neverovatna pa su mediji počeli da smišljaju teorije zavere vezane uz Širli. U jednoj od njih tvrdili su da Širli kao devojčica zapravo ne postoji nego je reč o 30-godišnjoj glumici patuljastog rasta koja se, kako bi stekla što veću popularnost, predstavlja kao devojčica.

Neki su u svojim dezinformacijama išli toliko daleko da su čak od Vatikana zahtevali da se istraži da li je Širli zaista dete.

Izvor: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Interesantno je da je Templ kasnije, pored glumačke karijere negovala i političku. Bila je ambasadorka SAD u Gani i Čehoslovačkoj.

Glumica je bila i dva braka. U prvi je ušla sa 17 godina, a u ovom odnosu je ostala pet godina i dobila dvoje dece, da bi potom rekla "da" Čarlsu Oldenu Bleku sa kojim je dobila kasnije ćerku i sa kojim je ostala duge 54 godine, sve do njegove smrti.

Izvor: MattPapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nakon smrti drugog supruga 2005. godine, živela je povučeno u Kaliforniji. Poslednje godine provela je daleko od javnosti, u porodičnom domu. Preminula je 10. februara 2014. godine u svom domu u Vudsajdu, Kalifornija. Imala je 85 godina.