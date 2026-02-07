Umrla poznata glumica: Cijela Juga je obožavala, a svi je dobro znate iz kultne serije

Manje je poznato da se Gordana Marić svjesno povukla iz žiže javnosti kako bi se posvetila pedagoškom radu.

Izvor: Milos Dakovic/Youtube

Glumica Gordana Marić, koju smo obožavali u seriji Grlom u jagode, umrla je u Beogradu u 74. godini. Vijest o smrti umjetnice koja je obilježila jednu eru jugoslovenske televizije duboko je potresla glumačku scenu.

Gordana Marić rođena je 1952. godine, a preminula je u subotu, 7. februara 2026. godine.

Uloga koja je obilježila generacije

Iako je ostvarila zapaženu karijeru kao pedagog, šira publika će Gordanu zauvijek pamtiti po ulozi u kultnoj seriji Grlom u jagode.

Imala je svega 23 godine kada je dobila ulogu koja joj je obilježila život. Tumačila je lik Goce, djevojke glavnog junaka Baneta Bumbara (kojeg je igrao Branko Cvejić), i bila neizostavni dio čuvene družine koju su činili i Aleksandar Berček, Predrag Miki Manojlović i Bogdan Diklić.

Manje je poznato da se Gordana Marić svjesno povukla iz žiže javnosti kako bi se posvetila pedagoškom radu, teatrologiji i svom doktorskom radu. Decenijama je važila za profesora na FDU kod kojeg se „zanat peče“ temeljno.

Njena posljednja uloga na filmu bila je 2001. godine u ostvarenju Žućko, a posljednjih godina bila je u penziji.

Vrijeme i mjesto sahrane biće naknadno objavljeni.