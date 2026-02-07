logo
Umrla poznata glumica: Cijela Juga je obožavala, a svi je dobro znate iz kultne serije

Autor Đorđe Milošević
Manje je poznato da se Gordana Marić svjesno povukla iz žiže javnosti kako bi se posvetila pedagoškom radu.

Umrla poznata glumica: Cijela Juga je obožavala, a svi je dobro znate iz kultne serije Izvor: Milos Dakovic/Youtube

Glumica Gordana Marić, koju smo obožavali u seriji Grlom u jagode, umrla je u Beogradu u 74. godini. Vijest o smrti umjetnice koja je obilježila jednu eru jugoslovenske televizije duboko je potresla glumačku scenu.

Gordana Marić rođena je 1952. godine, a preminula je u subotu, 7. februara 2026. godine.

Uloga koja je obilježila generacije

Iako je ostvarila zapaženu karijeru kao pedagog, šira publika će Gordanu zauvijek pamtiti po ulozi u kultnoj seriji Grlom u jagode.

Imala je svega 23 godine kada je dobila ulogu koja joj je obilježila život. Tumačila je lik Goce, djevojke glavnog junaka Baneta Bumbara (kojeg je igrao Branko Cvejić), i bila neizostavni dio čuvene družine koju su činili i Aleksandar Berček, Predrag Miki Manojlović i Bogdan Diklić.

Manje je poznato da se Gordana Marić svjesno povukla iz žiže javnosti kako bi se posvetila pedagoškom radu, teatrologiji i svom doktorskom radu. Decenijama je važila za profesora na FDU kod kojeg se „zanat peče“ temeljno.

Njena posljednja uloga na filmu bila je 2001. godine u ostvarenju Žućko, a posljednjih godina bila je u penziji.

Vrijeme i mjesto sahrane biće naknadno objavljeni.

Tagovi

Gordana Marić glumica Grlom u jagode

