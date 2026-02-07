Bolni detalji otkriveni nakon smrti čuvene Riske: Lažna djeca se otimala za stan, sve nađeno u užasnom stanju

Radmila Savićević rođena je 8. februara, davne 1926. godine, a ostaće upamćena kao velika zvijezda toplog srca i čiste duše koja je uvijek pomagala komšijama i davala slatkiše djeci dok je odlazila na pijacu u nabavku.

Izvor: Youtube printscreen / Angel Comrade

Radmila Savićević bila je jedna od najvećih i najvoljenijih glumica domaće scene, a replike koje je izgovarala u kultnim serijama i filmovima i danas se citiraju. Iako je uživala ogroman ugled i popularnost, ostala je skromna i prizemna, što su godinama kasnije potvrdili ljudi koji su je najbolje poznavali u svakodnevnom životu – njene komšije.

Iza javne slike slavne glumice krio se boemski, ali jednostavan život, ispunjen toplinom, radom i običnim ritualima. Kakva je čuvena Riska bila van kamera, otkrile su komšije iz zgrade u kojoj je živjela, ali i žena koja je kasnije kupila njen stan.

Otimali se za stan

Žena koja je kupila Radmilin i Božin stan ispričala je kako je izgledao prostor nakon njihove smrti i sa kakvim se bizarnim situacijama susretala.

„Znala sam u čiji stan ulazim. Njen muž je živio godinu dana poslije njene smrti, pa je sve bilo zapušteno i neodržavano. Živim ovdje 15 godina. Njegova familija, oni su prodali taj stan. On je bio 3/4 vlasnik, a Rada 1/4. Iza šporeta nikad ništa nije bilo sređivano. Bilo je četiri vrste pločica u kupatilu, nijesam ništa sačuvala. Bile su debele zavjese u kuhinji i to sam sklonila. Oni su živjeli boemskim životom i ona ima jako lijepu priču, ali vam moram priznati da je bilo hrpa ljudi koji su htjeli da budu njena djeca, lagali su okolo. Pojavljivali su se na moja vrata, jedna žena je došla i rekla da je njena ćerka i kako su je dali kroz prozor. Htjela je da uzme dio stana. Svašta je bilo“, otkrila je žena u čijem je vlasništvu Radmilin i Božin stan.

Glumičin komšiluk je istakao da je Rada bila veoma vrijedna i prava domaćica.

„Ona je bila jedno divno, neposredno stvorenje. Družila se sa svim komšijama, bila je veoma ljubazna. Ona je obožavala našeg psa, pa smo muž i ja često svraćali kod nje na kaficu. Sprijateljili smo se, ali nijesmo bile baš bliske. Ona je sa suprugom jako lijepo živjela, lijepo su se slagali. Išli su svaki dan na kaficu. Dešavalo se i da su često ovdje u zgradi stakla bila prljava, a ona bi uzela da čisti i pere. Ma, divna jedna žena, pedantna, uvijek raspoložena, nemam riječi za nju“, rekla je jedna baka iz zgrade, ističući da je Rada uvijek bila nasmijana.

„Često je umjela da zbija šale, a ovdje smo je zvali majka Vuka ili Rada. Uvijek je bila jedno mirno, ljubazno stvorenje. I ona i njen Boža. Ovdje je u zgradu često dolazio i Žika Milenković, koji je bio njihov kum, pa su mnogi mislili da i Žika ovdje živi.“

Komšinica Vesna se sa osmijehom sjeća Radmile, govoreći o njoj kao o ženi iz naroda sa manirima dame.

„Ona je bila u prizemlju, ja na prvom spratu. Kako sam ušla u tu zgradu, upoznala sam je, u toj zgradi sam se udala. Svi smo je zvali majka Vuka. Moji prozori su gledali na njenu kuhinju. Majka Vuka je voljela puno da kuva, ali i puno da jede. Imala je divnog supruga koji je uvijek bio miran i staložen, a ona puna energije. Bila je divna komšinica, svi su je voljeli, bila je potpuno prirodna i normalna. U Srećni ljudi ona je bila baš onakva kakvu je mi znamo, ništa ona tu nije glumila (smijeh). Sjećam se da je moja ćerka imala tri–četiri godine, a Rada ju je obožavala i kad god bi je srela, dala bi joj bombonicu ili čokoladicu“, rekla je ona, dodajući da je glumica uvijek i svuda išla pješke, te da je vukla kese sa pijace.

„Živjela je potpuno jednostavnim životom, nikada nije imala auto, uvijek je pješke išla, eventualno nekim taksijem, vukla je sa pijace kese. Pravila je ajvar, kolače. Imala je jako lijep brak. Boža je brzo nakon njene smrti preminuo. Sjećam se kada je on ostao sam, to je bilo baš tužno i tragično za sve nas. Njih dvoje su bili jako vezani. Rada je bila žena iz naroda, ali je imala manire jedne dame. Imala je jednu dobrotu i toplinu koja je bila neobična. Bila je veoma neposredna, iako je bila zvijezda u to vrijeme. Nije bila prepotentna ni sekunde, nije se šepurila, nije se pravila važna – bila je svoja, autentična. Zato mislim da je dama, nije bila folirantkinja. Iako je bila zvijezda, ponašala se kao normalan, topao čovjek“, zaključila je komšinica za domaće medije tada.