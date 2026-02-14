Nikola Peković novoj ženi kupio luks stan: Još se nije razveo od bivše, a evo koliko je platio nekretninu

Cijena kvadrata u novoizgrađenoj zgradi ide i do 5.000 eura, a kako su rekli zaposleni na održavanju zgrade, prije dva dana su vidjeli bivšeg košarkaša sa ženom s kojom se nedavno vjenčao u crkvi.

Izvor: MN Press

Nikola Peković nedavno se zavjetovao na vječnu vjernost pred Bogom svojoj izabranici, a kao svadbeni poklon ona je od supruga dobila luksuznu nekretninu, saznaju domaći mediji.

Stan u novosagrađenoj zgradi nalazi se u strogom centru grada, gdje cijena kvadrata ide i do 5.000 eura. Iako je nekadašnji košarkaški reprezentativac i bivša NBA zvijezda i dalje zvanično u braku sa suprugom Violetom Peković, s kojom je trenutno u brakorazvodnoj parnici, to ga nije spriječilo da iznenadi svoju partnerku.

U ulici gdje se nalazi stan domaći mediji zatekli su radnike koji rade na održavanju zgrade, a koji su potvrdili da su ranije tog dana vidjeli bivšeg sportistu.

„Nikolu sam vidio ovdje baš danas. Bio je u društvu obezbjeđenja ili prijatelja i sa ženom. I ranije sam ga viđao ovdje, često je dolazio. Ne znam da li živi tu, čuo sam i ja priče da je kupio stan u ovoj zgradi. Mi ovdje samo servisiramo zgradu, tako da ne mogu da tvrdim da je to tačno“, rekao je jedan od radnika.

Inače, bivši košarkaški as posljednjih mjeseci ponovo je u žiži interesovanja. Osim tajnog crkvenog vjenčanja, veliku pažnju javnosti privukla je i informacija da ga je još uvijek zakonita supruga Violeta Peković prijavila za nasilje u porodici. On je doktorki radiologije onemogućio ulazak u stan na Zlatiboru – promijenio je bravu, a njene stvari iznio napolje.

Podsjetimo, popularni Pekmen već godinama gradi po Zlatiboru, gdje je sagradio luksuzni kompleks u blizini autobuske stanice, a kupio je i vilu pokojnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita u naselju Palisad. Na placu veličine oko dva hektara, na kojem se nalazi ova kuća, gradio je luksuzni apartmanski kompleks, u koji je uložio oko 15 miliona eura.

Peković je prije 10 godina kupio i vilu Slobodana Miloševića na Dedinju. Kako su tada mediji pisali, sportista se o svemu za vilu od 900 kvadrata dogovorio s Miloševićevom udovicom Mirjanom Marković i sinom Markom Miloševićem, uz posredovanje jedne beogradske agencije. Takođe, kako se spekulisalo, cijena ove vile bila je dva miliona eura. Prije nego što ju je 2016. kupio Peković, prodavala se čak 17 godina, a cijena joj je bila pet miliona eura.

Pored ovih nekretnina, Peković je iste godine postao vlasnik placa veličine 1,2 hektara u centru Zlatibora, na kojem se nalazi autobuska stanica, vrijednog tri miliona eura. Bivši sportista je na planini i nadomak jezera sagradio kompleks.