Nikolu Pekovića supruga prijavila policiji: Violeta krenula ka kući na Zlatiboru, a onda je zatekla šokantan prizor

Violeta Peković podnijela je prijavu protiv Nikole i njegove djevojke.

Izvor: MN Press

Htio - ne htio, Nikola Peković malo-malo pa dođe u žižu interesovanja. Ovog puta se to desilo jer je nekadašnjeg košarkaškog asa prijavila za nasilje u porodici još uvijek zakonita supruga Violeta Peković.

Kako Kurir saznaje, bivši sportista je doktorki radiologije, s kojom ima sina, onemogućio ulazak u zajednički stan na Zlatiboru. Promijenio je bravu, a njene stvari pobacao.

Upravo je to Violeta, između ostalog, izjavila pripadnicima MUP na ovoj popularnoj planini, gdje je i podnijela krivičnu prijavu.

Ne voli eksponiranje

"Njih dvoje se još uvijek zvanično nisu razveli, proces je u toku. Taj razvod se iz nekog nepoznatog razloga odugovlači. Imovina koju su stekli u braku je problem. Eto, nekretnina koju su kupili na Zlatiboru uzeo je samo za sebe prije nego što je sud zvanično podijelio imovinu. Pred Novu godinu se dogodio incident. Nikola je zamijenio bravu, izbacio Violetine stvari i ne dozvoljava joj da uđe u zajednički kutak. Da je promijenio bravu, nije je ni obavijestio. Violeta je došla na planinu, ali nije mogla da boravi u tom stanu, zbog čega ga je prijavila policiji. Krivična prijava je podnijeta za nasilje u porodici. Ona je doputovala iz Crne Gore i otišla u drugi smještaj, a sve detalje njihovog odnosa opisala je pred nadležnim organima. Žena nije znala da neće moći da uđe u vlastitu kuću, u koju je ulagala energiju, ljubav i novac. Umjesto da ljudski riješe situaciju, jer ipak imaju zajedničko potomstvo, Nikola se odlučio da bivšoj partnerki radi iza leđa", rekao je izvor, dobro upućen u slučaj.

Ona nije podnijela krivičnu prijavu samo protiv muža od kojeg se razvodi, nego i protiv njegove aktuelne djevojke S. J., i to za proganjanje i uznemiravanje. Doktorka je nadležnim organima u Crnoj Gori dostavila kompletan dokazni materijal, ali oni su je uputili da to isto učini i u Srbiji. U pitanju su objave na društvenim mrežama i prepiska koje nam je dostavila.

Nikola i čitava njegova porodica nikad nisu voljeli da se eksponiraju u javnosti, pa je tako i sada sve pod velom tajne što se tiče razvoda, ali i ostalih detalja. Nikola već duže vrijeme ne živi u Pljevljima, gdje je njegova supruga, pa niko sa sigurnošću ne može da kaže šta se dešava. Formalno su još u braku, a mnogo toga su stekli dok su bili zajedno, kaže izvor blizak još zakonitom bračnom paru.

Peković ima dosta poslova, kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji. Ima čitav kompleks hotela i poduži je spisak njegovih poslova u kojima je prilično uspješan. Ipak, Violeta nikad nije bila fokusirana na novac i bogatstvo.

Podsjetimo, upoznali su se 2015, a već u junu sledeće godine vjenčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine dobili su sina. Na njihovom svadbenom slavlju u luks hotelu bilo je oko 400 zvanica. Goste su zabavljali Miroslav Ilić, Radiša Trajković Đani, Ana Bekuta, Bane Mojićević, Rada Sarić i Milan Dinčić Dinča.

Čuveni košarkaš poslednje dvije godine živi u Meljaku, u porodičnoj kući nove djevojke, koja je preduzela sve mjere zaštite kako bi se on osjećao sigurno, pa ga čuvaju dva vučjaka i njen deda. Što bi se reklo, tri prstena obezbjeđenja.

Neće da komentariše

Povodom najnovijih informacija, pokušali smo više puta da stupimo u kontakt s Pekovićem, pozivajući brojeve telefona poznate našoj redakciji. Na jedan od brojeva javio nam se neki čovjek i poručio da Nikola više ne koristi taj kontakt, dok su ostali bili nedostupni.

S druge strane, njegova još uvijek zakonita supruga Violeta se javila, saslušala naše pitanje i kratko poručila:

"Nemam komentar na to što me pitate."

Podsjećanja radi, Nikola je početkom 2016. godine kupio plac na kojem je bila zlatiborska autobuska stanica i parcelu vrijednu tri miliona evra, gdje je kasnije sagradio luksuzne apartmane.