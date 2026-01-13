Ko je žena Nikole Pekovića koja ga je prijavila policiji? Kupio joj stan od 200.000 €, starija od njega 8 godina

Violeta Peković i Nikola venčali su se 2016.

Zakonita supruga nekadašnjeg košarkaša Nikole Pekovića prijavila ga je policiji nakon što je, kako navodi, bez njenog znanja zamenio brave na njihovoj kući na Zlatiboru. Iako su i dalje u braku, ona i Peković već duže vreme ne žive zajedno, a on je u međuvremenu započeo vezu sa drugom ženom.

Ko je Violeta Peković?

Bivši košarkaš i njegova supruga, doktorka radiologije Violeta Peković, upoznali su se 2015. a već u junu sledeće godine venčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine, bračni par je dobio sina.

Violeta i Nikola su se sreli 2015. godine u Pljevljima, gde je ona u to vreme živela, a upoznao ih je Pekovićev blizak prijatelj. Osam godina starija od Nikole, doktorka radiolog Violeta i bivši košarkaš su svoju ljubav krunisali 18. juna 2016. godine. Mlada je uzela prezime Peković i rasplakala se dok se upisivala u knjigu venčanih! Nažalost, dva meseca kasnije, mediji su objavili vest da su Nikola i Violeta izgubili bebu. To je bio bolan trenutak za njih i ostali su u šoku, budući da nisu ni slutili da nešto nije u redu.

Već naredne godine Violeta je donela njihovo prvo dete na svetu, kome su roditelji dali ime Fedor.

"Nikola je prošle nedelje naručio sat marke roleks od 30.000 evra, koji će pokloniti Violeti kada bude izašla iz porodilišta s njihovim sinom. Pored toga, ženu će obradovati i luksuznim stanom u elitnom naselju Podgorice, koji vredi oko 200.000 evra", ispričao je izvor blizak bivšem košarkašu.

U martu 2018. godine, Nikola i Violeta su krstili svog sina uoči prvog rođendana. Svog naslednika su krstili u manastiru na Cetinju.

"Bivši košarkaš već neko vreme živi odvojeno od supruge i već mesecima ne boravi u Crnoj Gori. Priča se da je našao novu devojku i da je ona zaposlena u jednom javnom preduzeću u Srbiji. Navodno puno vremena provode zajedno i pitanje je dana kada će podneti papire za razvod od Violete, s kojom je zvanično u braku osam godina", kaže izvor Kurira.

