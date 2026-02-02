Preminuo glumac iz Netfliksove hit serije: Imao 55 godina, uzrok smrti još nije poznat

Glumac koji je igrao u seriji "Narcos" i filmu Mela Gibsona "Apocalypto", preminuo je u 55. godini.

Izvor: Netflix

Smrt Herarda Tarasene potvrdio je u subotu Sindikat glumaca Meksika. Glumac, koji je ostvario zapaženu ulogu u hit Netfliksovoj kriminalističkoj drami "Narcos: Mexico", hvaljen je zbog snažnih uloga i slavljen zbog doprinosa međunarodnoj vidljivosti meksičke kinematografije.

Uzrok smrti nije saopšten, a zvijezda u javnosti nije pokazivala nikakve znake bolesti, niti su ranije prijavljeni zdravstveni problemi.

Rođen u Meksiko Sitiju, Tarasena je diplomirao na Univerzitetskom pozorišnom centru Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika.

Njegova impresivna karijera trajala je tri decenije i obuhvatala je više od 50 filmskih uloga u meksičkoj kinematografiji, velikim holivudskim produkcijama i dramama na španskom jeziku. Takođe je postao prepoznatljivo lice na televiziji zahvaljujući ulozi meksičkog krijumčara Pabla Akoste, člana kartela iz Gvadalahare, u seriji "Narcos: Mexico".

Tarasena je karijeru započeo u plesu i pozorištu, prije nego što je početkom 2000-ih prešao na film i televiziju kao glumac.

Međunarodnu slavu stekao je 2006. godine ulogom surovog negativca Srednje Oko u epskom akciono-avanturističkom filmu "Apocalypto" u režiji Mela Gibsona.

Radnja filma smještena je u posljednje dane civilizacije Maja i prati mladog lovca koji biva zarobljen tokom brutalnog napada i mora da se bori kako bi pobjegao i vratio se svojoj porodici.