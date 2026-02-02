Raznosio novine i mlijeko, pa postao jedan od omiljenih glumaca Juge: Umro u 58. godini, djeca krenula njegovim stopama

Milica i Ivan Zarić krenuli su stomapama svog oca Dragana.

Na današnji dan, 2. februara 2002. godine u Beogradu je umro glumac Dragan Zarić, koji je ostao upamćen po brojnim ulogama u kultnim serijama i filmovima domaće kinematografije.

Publika ga pamti iz ostvarenja poput "Neven", "Poletarac", "Pozorište u kući", "Ljubav na seoski način", "Otvorena vrata", "Gore-dole", ali i iz velikih filmskih hitova.

Iako mu u detinjstvu škola nije bila jača strana, Zarić je vrlo rano pokazao interesovanje za glumu.

Prvi pokušaj upisa na Fakultet dramskih umetnosti nije mu pošao za rukom, pa je upisao Pravni fakultet i u međuvremenu radio kao moler. Ipak, nije odustao od sna, te je već naredne godine uspeo da se upiše na Akademiju, iako je i tamo nailazio na prepreke i ponavljao godinu.

- Nije uspeo u prvom pokušaju da se upiše na Pozorišnu akademiju. Reda radi, da uteši roditelje, upisao je pravo, u međuvremenu raznosio mleko i novine, radio kao molerski pomoćnik i razvodnik na Kolarcu. A onda je, kao u američkoj priči, one godine kada je diplomirao, kao Lepi Cane u televizijskoj seriji "Muzikanti", stekao opštenarodnu slavu koju je potom osnažio Milorad iz, takođe televizijske, "Ljubavi na seoski način" - napisao je o Draganu Zariću između ostalog Feliks Pašić (1939 - 2010) u NIN-u od 10. februara 2000. godine.

Prvu filmsku ulogu ostvario je 1966. godine u filmu "Štićenik", dok je pravu popularnost stekao nekoliko godina kasnije u seriji "Muzikanti", gde je do punog izražaja došao njegov komičarski talenat.

Tokom karijere igrao je u filmovima "Varljivo leto '68", "Kamiondžije opet voze", "Debeli i mršavi", "Bolje od bekstva", "Lepa sela lepo gore", "Do koske", "Nož", a godinama je bio i stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu.

Nažalost, Dragan Zarić preminuo je prerano, u 58. godini, nakon duže borbe sa teškom bolešću. Iza sebe je ostavio suprugu Marijanu, kao i dvoje dece, Milicu i Ivana Zarića, koji su danas uspešni i prepoznatljivi glumci.

Milica Zarić publici je poznata po ulogama u serijama "Ljubav i mržnja", "Žigosani u reketu", "Tajna vinove loze" i "Košarkaši". Udata je za glumca Predraga Milutinovića i majka je dvoje dece.

"Moj tata je bio božanstven roditelj. Porodica mu je uvek bila na prvom mestu i nikada nas nije opterećivao svojom slavom", rekla je Milica.

Njegov sin Ivan Zarić glumio je u serijama "Ljubav, navika, panika", "Šifra despot", "Klan", "Besa", a u braku je sa voditeljkom Ivanom Zarić, sa kojom ima dve ćerke.

Dragan Zarić ostao je upamćen kao glumac koji je do slave stigao teškim putem, ali i kao čovek koji je porodicu stavljao ispred svega.

