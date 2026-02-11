Čolinu kuću danonoćno čuva obezbjeđenje: Pjevač pobjegao iz Beograda, a ćerke se od straha nigdje ne pojavljuju

Legendarni pjevač je na planinu otputovao pravo iz Zagreba, gde ga je i zatekla vijest o napadu na njegov dom

Izvor: Youtube printscreen / Zdravko Colic

Javnost i dalje ne prestaje da bruji o stravičnom incidentu na Dedinju, kada je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba. Dva osuminjičena su već u pritvoru, a nadležni organi utvrđuju okolnosti napada.

Kako su mediji prenijeli, u tom trenutku u kući je bila Čolina ćerka Lara, dok je supruga bila ta koja je pozvala policiju.

Pogledajte kako je izgledala vila pjevača nakon bombaškog napada:

Zdravko Čolić je nakon stresa odlučio da napravi predah na Zlatiboru gdje se trenutno opušta, a tu je otputovao odmah nakon povratka iz Zagreba gdje je snimao album.

Pogledajte i šta je objavljivao nakon incidenta:

Zdravku na produženom vikendu na planini društvo prave njegova porodica i prijatelji, gdje uživaju i pokušavaju da se opuste, nakon što su osumnjičeni izvršioci bombaškog napada na kuću i uhapšeni i određen im je pritvor.

Angažovao privatno osiguranje

Kako saznaje Kurir, Čola više ništa ne želi da prepusti slučaju, pa je angažovao privatno obezbjeđenje da 24 sata dežura ispred njegove kuće.