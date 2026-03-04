Nova traži da DNP otkrije poteze

Izvor: PG biro

Očekujući saziv za sjednicu gradskog parlamenta, koja bi trebalo da se održi 19. marta, počele su intezivne konsultacije članica vladajuće koalicije kako bi se našao izlaz iz političke krize do koje je došlo napuštanjem vlasti Demokratske narodne partije i Slobodne Crne Gore.

Tokom prošle nedjelje iz Nove srpske demokratije je zvanično saopšteno da su sastanci sa DNP-om planirani za juče, odnosno 3. mart, a potom je trebalo da se sastanu svi konstituenti vlasti. Prema informacijama „Dana“ sastanka između Nove i DNP-a, partija koje čine kostur koalicije „Za budućnost Podgorice“ juče nije bilo, ali jeste u Novoj i njima sada već pridruženoj stranci Pravoj Crnoj Gori.

Sudbina koalicije „Za budućnost Podgorice“ koju čine Nova, DNP, Slobodna, Prava, Ujedinjena i SNP, koja je na lokalnim izborima u septembru 2024. godine osvojila 13 mandata, je posve neizvjesna. Zvaničnih saopštenja nakon susreta nije bilo, a nezvanične informacije govore da će Nova od DNP-a tražiti, već tokom današnjeg dana, konkretan odgovor o njihovim političkim potezima, prvenstveno da li će prisustvovati sjednici gradskog parlamenta i kako će se odrediti po inicijativi o skraćenju mandata Skupštini Glavnog grada, piše Dan.

Više funkcionera DNP-a je javno dosad iznijelo stav da neće doći na sjednicu Skupštine. Zvanični stav te stranke jeste da više ne podržavaju gradonačelnika Sašu Mujovića ali i da postoji mogućnost da vladajuća koalicija opstane, kako su rekli, okupljanjem oko nove ličnosti. Očekuje se i novi sastanak šefova klubova odbornika oko sazivanja sjednice.

Skupštini je 20. februara poslata inicijativa za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada. Pokrenuo je Evropski savez, a potpis na nju stavila su 24 odbornika i to tri iz ES-a, 19 iz Demokratska narodne partije, i dva iz SEP-a. Iz Građanskog pokreta URA su najavili da oni neće potpisati inicijativu ali da će glasati za skraćenje mandata Skupštini, dok su iz Preokreta najavili da oni neće dati kvorum da sjednica počne, ali da će glasati za inicijativu ukoliko do glasanja dođe.

​DPS predložio izmjenu odluke o osnivanju RTV „Podgorica“

Demokratska partija socijalista uputila je Skupštini Glavnog grada Odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Lokalnog javnog emitera „Radio televizija Podgorica“ predlažući da člana savjeta može predložiti sportska organizacija ako je upisana u Registar sportskih organizacija, najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva i da ima sjedište na teritoriji glavnog grada. DPS je predložio i da ista sportska organizacija može predložiti jednog kandidata za člana savjeta. Takođe, predlažu i da Udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja mogu biti predlagači za imenovanje člana savjeta, ako su upisana u Registar udruženja, odnosno u Centralni turistički registar, da imaju sjedište na teritoriji glavnog grada. Člana savjeta RTV „Podgorica“ može predložiti i Privredna komora Crne Gore, javlja Dan.

Predloženo je da članovima savjeta imenovanom u skladu sa odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“ prestaje mandat danom stupanja na snagu ove odluke.

– Radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove odluke, objaviti javni poziv ovlašćenim predlagačima – piše u odluci.