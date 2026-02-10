Bomba bačena na kuću Zdravka Čolića mogla bi biti ili dug ili opomena kriminalnih grupa, upozoravaju stručnjaci, dok policijska istraga otmice Daniela Kajmakoskog pokazuje da estrada postaje sve češća meta organizovanog kriminala.

Izvor: MONDO/Uroš Matejić

Dva dana nakon pokušaja otmice makedonskog pjevača Daniela Kajmakoskog, policijska istraga ulazi u novu fazu. Potraga za otmičarima traje i dalje, a u akciju su uključeni svi raspoloživi resursi, od Uprave kriminalističke policije, SAJ-a i Žandarmerije, do službenih pasa i termovizijskih kamera.

Provjeravaju se informacije da su osumnjičeni strani državljani, a istraga ide u više pravaca, uključujući i mogućnost da nisu djelovali sami.

A nakon bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića i pokušaja otmice Daniela Kajmakoskog, javnost se s pravom pita da li je kriminal počeo direktno da udara na estradu i da li su ovakvi incidenti poruka, test sistema ili pokušaj brzog profita.

Milan Milović, penzionisani pukovnik MUP-a, iz ugla bezbijednosti govorio je ovoj temi na Kurir televiziji. Objasnio je da ne postoji povezanost između otmice Daniela Kajmakoskog i bacanja bombe na kuću Zdravka Čolića.

"Glumci i pjevači ne treba da bacaju novac na obezbjeđenje. To je poslednji dio vaše zaštite. Ukoliko ne uradite prevenciju, vi ćete biti laka meta. Kod nas ljudi sve vezuju za stražarsku službu. Za ljude koji su veliki, ćelavi... Ali oni su poslednji stub obezbjeđenja. Preveliki broj pratilaca na društvenim mrežama je problem. Lažni profili gledaju skupocjene automobile, restorane. Vi time sami sebi stavljate metu na čelo", kaže on.

Izvor: Kurir televizija

Dodaje i da je otmica pjevača amaterska, ali da su građani sa pravom zabrinuti. S obzirom da policijska istraga i dalje traje, Milović kaže da je pretraga jednog područja dug proces.

"Vi ne možete za 10 minuta da neko područje pretražite. Treba pregledati svaku kuću, zaseok, šumu. Pitanje je momenta kada će ih naći, ide se detaljno za tragovima. Ukoliko je ta akcija angažovana na međunarodnom planu, vi angažujete profesionalce", kaže Milović i dodaje:

"Ovde je otet čovjek na 15 metara od policijske kontrole, ubacili su ga u automobil, vidjela se i neka vrsta panike. Ljudi kada nisu pripremljeni i spremni na stres, oni krenu da vuku katastrofalne greške", rekao je.

Bacanje bombe - dug ili opomena

Kako kaže, ljudi iz svijeta estrade često gostuju po slavljima gdje su vlasnici pripadnici kriminalnog miljea. Te da često taj poslovni odnos preraste u nešto više.

"Bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića za mene može da bude ili dug ili opomena. U bezbjednosnom sistemu postoji jedna radnja koju rade pripadnici organizovanih kriminalnih i terorističkkih grupa, koje mogu da bacaju bombe, pale lokale, rade iznude. Angažuju se maloljetna lica koja nikada nisu vidjela nalogodavca i ne znaju ko je mozak operacije", rekao je Milović.

"Svaka priča ima svoju pozadinu"

Pjevač Nemanja Maksimović se oglasio za Kurir televiziju komentarišući aktuelna dešavanja.

"Meni je sve to jako čudno, ne kidnapuju tek tako pjevače. Mislim da svaka priča ima neku svoju pozadinu, šta je to bilo ćemo vjerovatno saznati kroz par dana. Priča se da su neki pjevači povezani sa kriminalnim miljeima, ali mislim da je to njihova poslovna saradnja", kaže Maksimović i zaključuje:

Izvor: Kurir televizija

"Vrijeme će pokazati. Svakako ima kriminala na estradi jer je to jedna obostrana korist. Takođe, mislim da nije slučajna ni bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, iako on važi za pjevača koji se ni sa kim ne zamijera na estradi", istakao je pjevač.

(Kurir/Mondo)