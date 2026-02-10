logo
Karleuša otkrila sa kim je izgubila nevinost: "Nisam ni bila toliko mlada, bilo je grozno"

Autor Marina Cvetković
Jelena Karleuša otvorila dušu pa progovorila o intimi

Karleuša otkrila sa kim je izgubila nevinost Izvor: Pink printscreen

Pjevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda" Jelena Karleuša, otvoreno je progovorila o svom prvom intimnom iskustvu. Prema sopstvenom priznanju, dogodilo joj se sa prvim dečkom, kojem je ime Nemanja.

Ipak, ne nosi isto u lijepom sjećanju.

"Moje prvo s*ksualno iskustvo nije bilo slavno, a nisam bila ni toliko mlada kada se to dogodilo. Bio je to moj prvi dečko, Nemanja. Imala sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: 'Kako nekome ovo može da se dogodi?' Bilo je užasno. Prošle su godine dok nisam zapravo psihički sazrela da s*ks bude nešto u čemu mogu da uživam", priznala je Jelena.

Pošto se nametnulo i pitanje o poslednjem, međutim, nije bila baš tako otvorena za priču.

"Ju... To su već pitanja koja bi napravila nove naslove, a to nećemo raditi", prokomentarisala je Karleuša.

