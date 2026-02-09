Rivalka Ejmi Vajnhaus pronađena mrtva u stanu: Upoznala pjevačicinog muža na rehabu, upozorila je na jedno

Žena povezana sa bivšim mužem Ejmi Vajnhaus pronađena mrtva u svom domu u Lidsu

Ljubavna suparnica Ejmi Vajnhaus, koja se udala za bivšeg muža pjevačice, pronađena mrtva u kući dok policija ispituje "nerazjašnjenu" smrt.

Sara Aspin (47), započela je vezu sa bivšim mužem pjevačice hita "Back to Black", Blejkom Filderom-Sivilom, 2011. godine, nakon što se njihov buran dvogodišnji brak raspao. Par se upoznao na rehabilitaciji i kasnije dobio dvoje djece, ali je njihovu vezu zasjenio njegov zamršeni ljubavni život.

Sara je čak upozorila Ejmi da se "drži podalje" od Blejka, poručivši joj: "On je moj i mi smo sada porodica", piše The Sun.

Samo nekoliko dana kasnije, kada je Filder-Sivil započeo izdržavanje zatvorske kazne od 32 mjeseca, zbog provale i krivičnog djela povezanog s vatrenim oružjem, Ejmi je pronađena mrtva uslijed trovanja alkoholom.

Ranije je izjavila da je Filder-Sivil jedina osoba koja bi mogla da je spase. Smatra se da se Filder razdvojio od Sare 2018. godine.

Sarina ćerka, Melodi-Rouz Hempšir, napisala je na Internetu: "Uopšte nemam riječi. Volim te, mama. Počivaj u vječnom miru, moja prelijepa mama. Ne djeluje stvarno. Samo želim da si ovdje i da mogu da pričam s tobom o tvojim ludim dogodovštinama."

Policija trenutno istražuje Sarinu smrt u Lidsu, u oblasti Zapadni Jorkšir, i navodi da ona i dalje ostaje "neobjašnjena". Njeno tijelo pronađeno je u subotu ujutru u jednoj nekretnini u dijelu grada Svilington.

Muškarac koji je pronađen u kući priveden je zbog krivičnog djela koje nije povezano sa njenom smrću. Policija i forenzički stručnjaci ostali su na imanju do nedelje uveče. Jedan buket cvijeća ostavljen je ispred ulaznih vrata, dok su mještani govorili o svom šoku.

Jedan komšija je rekao: "Imala je svojih uspona i padova. Rodila je još jednog sina i činilo se da se njen život okreće nabolje. Ali, stvari su se ponovo raspale i bilo je mnogo policijske aktivnosti, uz razbijanje prozora."

Sara je emotivno govorila nakon Ejmine smrti u julu 2011. godine, dok je njena nova ljubav, Filder-Sivil, boravio u zatvoru Armlij. Sara, koja je napunila 33 godine na dan kada je Ejmi preminula, posjetila ga je u privatnoj prostoriji i ispričala kako je patio od neprekidnih napada jecanja zbog njene smrti i zbog toga što nije mogao da je spasi.