Potresne riječi udovice Nebojše Glogovca na godišnjicu: "Osam godina nedostajanja nosim sve što imam i što nemam"

Legendarni glumac Nebojša Glogovac napustio nas je prije osam godina.

Izvor: Kurir/ Damir Dervišagić

Čuveni glumac Nebojša Glogovac preminuo je na današnji dan, 9. februara 2018. godine nakon teške borbe sa kancerom pluća.

Njegova udovica Milica se sada oglasila na Instagramu dirljivim riječima.

"Osam godina nedostajanja nosim sve što imam i što nemam, prodajem tvoje fore uvijek lošije nego ti. Volim ovu sliku, ali svaku volim. Ovaj dan ne volim, al' ga umijem i razumijem i umijem opet da živim. Obradovalo bi te to", napisala je ona na Nebojšinu fotografiju na godišnjicu dodavši pesmu Nika Kejva "Into my arms".

"Sunčica je mnogo toga nasledila od oca"

Inače, Milica je jednom od poslednjih intervjua istakla da je njihova ćerka Sunčica mnogo toga naslijedila od svoj slavnog tate, Nebojše Glogovca.

"Ima Nebojšinu energiju, čak i u očima. Ima njegovu silu, nevjerovatno mi je da je to naslijedila. Potpuno njegov karakter, divlja je, mnogo voli da pleše, živahna je, mangup. Ima replike da se zaledim. On je nastavio da živi kroz nju. Šteta što nije imao vremena da utiče na njeno formiranje. Ne sumnjam da bi bio perfektan otac, bio je strašno nježan prema svojoj djeci, kako prema sinovima, tako i prema njoj. Rekao mi je da ću ja da vaspitavam Sunčicu, a da će on samo da se mazi s njom. Tako bi i bilo, znam. Prošle godine, kad je pošla u prvi razred, rekla mi je da je vidjela tatinu sliku u školi. 'Jesi li sigurna', upitala sam je. 'Jesam, učiteljica je rekla da je to moj tata', odgovorila mi je. Sva je bila važna. U okviru kampanje 'Njegujmo srpski jezik' u školi su okačili fotografije raznih ljudi, među njima i glumaca. S njom pričam odmalena, jer tako je kako je. Imam fotografiju njih dvoje s našeg vjenčanja, on je drži i bere neki cvjetić. Trudim se da je povežem s onim što se odnosi na porodicu, kakav je on suštinski bio. Željela sam da odvojim njega kao glumca i zvijezdu od onog što predstavlja kao njen otac kako ga ne bi posmatrala samo kroz film i ono što je radio."

Podsjetimo, dramski umjetnik je u decembru 2017. godine saznao za oboljenje, ali je u pitanju bio tip karcinoma kod kojeg s metastaze pojavljuju već sa prvim simptomima.

Pomoć je potražio na jednoj klinici u Nemačkoj, gdje se analize rade pet dana, ali mu je već trećeg saopšteno da neće moći da se izliječi. Nakon što se vratio u Srbiju, odlučio je da preostalo vrijeme provede sa svoje troje djece, ćerkom Sunčicom i sinovima Milošem i Gavrilom.