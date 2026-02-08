logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igor Kojić sa novom djevojkom na ručku: Niko nije znao da mu je ovaj sportista kum, pozirao sa ženom (Foto)

Igor Kojić sa novom djevojkom na ručku: Niko nije znao da mu je ovaj sportista kum, pozirao sa ženom (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Igor Kojić proveo je nedeljno popodne na ručku sa poznatim golmanom i njegovom suprugom, ali i novom djevojkom od koje se ne razdvaja nakon kraha braka.

Igor Kojić sa novom djevojkom na ručku: Niko nije znao da mu je ovaj sportista kum, pozirao sa ženom Izvor: Instagram printscreen

Igor Kojić nedelju je proveo u opuštenom izdanju na ručku u jednom prestoničkom restoranu, a pažnju je privuklo to što nije bio sam.

Naime, Igor je uživao u društvu svoje nove izabranice, lijepe brinete koja nije skidala osmjeh sa lica. Njima su se pridružili i bliski prijatelji i kumovi, Snežana i Milan Borjan, pa je četvorka vrijeme provela u prijatnoj atmosferi, uz razgovor i dobro raspoloženje.

"Sa kumovima tradicionalno nedeljom", pisalo je u objavi, koju je Snežana objavila na svom profilu na Instagramu.

Krah braka od 15 godina mlađe

Podsjetimo, Igor Kojić se prije nekoliko mjeseci i zvanično razveo od 15 godina mlađe Sofije Dacić, koja se nedavno pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i tom prilikom spomenula bivšeg supruga. Nakon tog perioda, čini se da je Igor ponovo pronašao sreću u ljubavi.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Igor Kojić sofija dacić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ