Igor Kojić sa novom djevojkom na ručku: Niko nije znao da mu je ovaj sportista kum, pozirao sa ženom (Foto)

Igor Kojić proveo je nedeljno popodne na ručku sa poznatim golmanom i njegovom suprugom, ali i novom djevojkom od koje se ne razdvaja nakon kraha braka.

Izvor: Instagram printscreen

Igor Kojić nedelju je proveo u opuštenom izdanju na ručku u jednom prestoničkom restoranu, a pažnju je privuklo to što nije bio sam.

Naime, Igor je uživao u društvu svoje nove izabranice, lijepe brinete koja nije skidala osmjeh sa lica. Njima su se pridružili i bliski prijatelji i kumovi, Snežana i Milan Borjan, pa je četvorka vrijeme provela u prijatnoj atmosferi, uz razgovor i dobro raspoloženje.

"Sa kumovima tradicionalno nedeljom", pisalo je u objavi, koju je Snežana objavila na svom profilu na Instagramu.

Krah braka od 15 godina mlađe

Podsjetimo, Igor Kojić se prije nekoliko mjeseci i zvanično razveo od 15 godina mlađe Sofije Dacić, koja se nedavno pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i tom prilikom spomenula bivšeg supruga. Nakon tog perioda, čini se da je Igor ponovo pronašao sreću u ljubavi.