Kebina bivša snajka o krahu braka i ispadanja iz Zvezda Granda: Otkrila da li je ponovo zaljubljena

Bivša žena Igora Kojića, Sofija Dacić koja se oprobala u "Zvezdama Granda" privlačila je veliku pažnju u takmičenju iz kojeg je ispala.

Izvor: Instagram printscreen

Sofija je dodatno privukla pažnju javnosti zbog razvoda od Igora, čiji je otac, Dragan Kojić Keba, bio pjevačici u žiriju u pomenutom takmičenju.

Nakon ispadanja iz "Zvezda Granda" progovorila je o pojedinim detaljima iz života, te je otkrila kako je gledala na to što joj je bivši svekar bio u žiriju.

"Sve sam doživjela profesionalno. Svjesna sam da zbog interesa javnosti za moj privatni život postoji i dodatni pritisak, ali to me samo motiviše da budem još bolja i fokusiranija na ono što je najvažnije – muziku."

"Svjesna sam da ljudi ponekad više primjećuju moj privatni život, ali meni je najvažnije graditi svoj put i raditi ono što volim. Vrijeme će pokazati ko sam i što donosim publici, a dokle god vjerujem u svoj rad i nastavljam stvarati, sve ostalo je sporedno."

Prisjetimo se njihove ljubavi:

Otkrila je i da li je zaljubljena: "Trenutno nisam fokusirana na ljubavni život. Posvetila sam se sebi i svojoj karijeri, a od razvoda nije prošlo dovoljno vremena da razmišljam o nečemu drugom. Smatram da moj privatni život zasad treba ostati moj i da je pravo vrijeme da ulažem u svoj profesionalni razvoj i iskustvo."

"Na brak gledam s poštovanjem"

Sofija je odgovorila i na pitanje kako danas gleda na brak.

"Na brak i dalje gledam s poštovanjem i istom toplinom kao i ranije. Odrasla sam u porodici u kojoj su moji roditelji 32 godine u skladnom i zdravom braku, i uvijek sam smatrala da zajedništvo i ljubav mogu biti nešto najlepše na svijetu, uz obostrana odricanja i kompromise. Naravno, život nosi iznenađenja i ne mogu predvidjeti budućnost, ali otvorena sam za pravu ljubav kada dođe pravo vrijeme", zaključila je za Danas.hr.